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    Polis açıkladı: Öldürülen taksici, Bülent Kabala

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    15.02.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Londra’da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Barnet bölgesinde pazartesi gecesi öldürülen taksi şoförünün, Bülent Kabala olduğu belirlendi.

    New Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada, 3 çocuk babası ‘minicab’ şoförü Bülent Kabala’nın (41), pazartesi gecesi ofisten kendisine verilen adrese giderken saat 23.44 sıralarında saldırıya uğradı. Kabala, ilk belirlemelere göre vücuduna isabet eden kurşunlarla saat 00.15’te hayatını kaybetti.

    Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirten Başkomiser Noel McHugh, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    Polis açıkladı: Öldürülen taksici, Bülent Kabala

    FAZLA GİDEMEMİŞ
    “Kanıtlar, kurbanın hedef alındığı yönünde. Ancak Bülent Kabala’yı birinin neden öldürmek isteyeceği konusuna açıklık getirmek istiyorum. İncelemelerimize göre, gümüş renginde bir Mercedes kullanan Kabala, yolda mavi bir minibüs şoförüyle tartışmış. Bu sırada minibüsten çıkan bir grup şüpheli şahıs, Kabala’ya ateş açmış. Ardından da minibüse binerek Edgeworth istikametine kaçmışlar. Yaralanan Bülent Kabala ise taksisine binerek yardım istemeye gitmiş ancak olay yerinden fazla uzaklaşamamış. Bülent’in hayatını ve ilişkisi olduğu insanların kim olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek kişilerle konuşmamız çok önemli. Verebileceğiniz her türlü bilgi, soruşturmaya yardımcı olabilir. Bazı kişilerin polisle irtibata geçmekten çekinmelerini anlıyoruz. Ancak Kabala’nın ölümüne sebep olabilecek olaylar hakkında acilen bilgiye ihtiyacımız var.”

    Polis açıkladı: Öldürülen taksici, Bülent Kabala

    10 YILDIR ŞOFÖRLÜK YAPIYORDU
    Cinayetle ilgili herhangi bir tutuklama olmadığını belirten polis yetkilileri, görgü tanıklarının 020 8785 8099 veya 0800 555 111 numaralı telefondan polise bilgi vermelerini istedi.
    10 yıldır ‘minicab’ soförlüğü yapan Kahramanmaraşlı Bülent Kabala’nın, ofisin en kıdemli şoförü olduğu ve yardımsever kişiliğiyle çevresinde sevilen biri olduğu belirtildi.

    Etiketler: Bülent Kabala , Londra'da öldürülen taksici , polis kimliğini açıkladı , Avrupa'dan haberler
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