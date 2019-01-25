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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
25.01.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Platonik sapık yakalandı: Eve gizlice girip çamaşırlarını koklamış

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KKTC’nin Girne şehrinde bir kişi, aynı binada kalan üniversite öğrencilerine uzun süredir aşk mektupları yazdığı, taciz ettiği ve gizlice eve girerek iç çamaşırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

KKTC’nin Girne şehrinde bir sapığın eve gizlice girerek, "iç çamaşırını alarak kokladım" yazılı not bırakması üzerine üniversiteli kızlar korkarak polise şikayette bulundu.

Girne polisin apartmanda yaptığı incelemede şahsın aynı katta işçi evinde kalan Abbas B. olduğu tespit edildi. Abbas B., komşusu iki üniversite öğrencisi Z.S. ile G.İ’ye uzun süredir aşk mektupları yazdığı, taciz ettiği ve eve gizlice girerek iç çamaşırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İncelemenin ardından Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan platonik sapığın, kefalet ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Platonik sapık yakalandı: Eve gizlice girip çamaşırlarını koklamış



DEFALARCA MEKTUP YAZMIŞ

Platonik sapık Abbas B’nin mektuplarında, "Güzel prenses biliyorum çok sinirleneceksin, seni çok çok seviyorum, kırmızı donun kokusu çok güzel, yanımda güzel kokunu alacağım", "Prenses niye sustun niçin cevap vermiyorsun biliyorum bu zamanda mektup mu kaldı! Söyleyim mi sana telefonda hiç his yok çok insan böyle içinden geçtiklerini bir kağıda yazıp vermesi daha güzel tabii ki", "Yazdıklarımı saçma bulacaksın, inan gerçekten ama seni çok seviyorum. Lütfen cevaplarını posta kutusuna bekliyorum. Güzel prenses, yazım da güzel değil kusura bakma" yazdığı ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili incelemesine devam ediyor.

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