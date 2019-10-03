‘Plastik’in fendi ‘Atlantik’i yendi
Atlantik Okyanusu’nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Birleşik Krallık’a bağlı Erişilemçevre kirliliği,eyen Ada’ya ‘erişen’ plastik atıkların 2009’da tespit edilen 3 bin 515 parçadan 8 bin 84’e yükseldiği açıklandı.
Bulunan plastiklerin üretim tarihlerinden, atıkların son birkaç yıl içinde gemilerden bırakılmış olabileceği sonucuna varıldı. Pet şişeler, okyanusları kirleten plastik çöpler arasında en büyük paya sahip. Okyanuslara karışan Pet şişe miktarı 1980’den beri her yıl ortalama yüzde 14.7 artıyor.
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