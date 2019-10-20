Plastik kelepçe daha çok acıtıyor
İSVEÇLİ iklim aktivisti Greta Thunberg’den (16) esinlenerek ABD’nin başkenti Washington’da eylemlere katılmaya başlayan ve geçen hafta ilk kez tutuklanıp serbest bırakılan 81 yaşındaki Amerikalı aktris Jane Fonda önceki gün izinsiz gösteri nedeniyle yine tutuklandı.
ABD Kongre binası önünde tutuklanan 17 kişiden biri olan Fonda “Metal kelepçe yerine beyaz plastik şeyden kullanıyorlar, bu daha çok acıtıyor” diye konuştu.
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