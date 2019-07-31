Plastik kazandı
Aşırı kirlilik, sonunda Pasifik Okyanusu’nun ücra köşelerindeki küçük adaları pes ettirdi. Bilim insanlarına göre okyanusun ortasındaki cennet Pitcairn ada grubunu çoğu plastik çöplerden kurtarmak artık neredeyse imkânsız!
PASİFİK Okyanusu’nun güneyinde, uçsuz bucaksız suyla çevrili ve neredeyse hiçbir yerleşim olmayan ücra bir köşede bulunan Yeni Zelanda’ya bağlı Pitcairn Adaları, sonunda kıyıya vuran tonlarca çöpe ‘teslim’ oldu. Okyanus akıntıları nedeniyle, binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin çöplerinin yığıldığı Pitcairn Adaları için son açıklamayı bilim insanları yaptı. Bilim insanları, dünya çapında çöp atma alışkanlığının böyle sürmesi durumunda, Pasifik Okyanusu’nun mücevherleri olarak nitelenen bu adaları kurtarmanın bundan sonra mümkün olmayacağını açıkladılar. Bu adaların başında gelen Henderson Adası, her yıl cennet sahillerinde biriken 18 ton atıkla, kirlilikten etkilenen adaların başında geliyor. 1988 yılında Uncesco Dünya Mirası Listesi’ne alınan Henderson Adası, deniz yaşamının koruma altına alındığı üçüncü büyük alana sahip ve bölgede balıkçılık yapmak dahi kesinlikle yasak.
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