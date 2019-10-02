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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Instagram
02.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti

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Plastik atıklar Erişilemeyen Ada'ya erişti

Atlantik Okyanusu'nun en ücra köşelerinden birinde yer alan Erişilemeyen Ada'ya erişen plastik atıkların miktarı, gezegenimizin denizlerindeki plastik atık sorununun boyutunu gözler önüne serdi.

Birleşik Krallık'a bağlı Adaya erişen plastik şişelerin yüzde 84'ünün Asya'da, çoğunun da Çin'de üretildiği anlaşıldı.

Araştırmacılar şişelerin üretim tarihlerinin son birkaç yıl içinde olmasından yola çıkarak atıkların gemilerden bırakılmış olabileceği sonucuna vardı.

Her yıl 12,7 milyon ton plastiğin karadan denizlere ulaştığı tahmin ediliyor.

Fakat bu miktara denize açıldıktan sonra atılan plastikler dahil değil.

Proceedings of the National Academy of Sciences adlı bilimsel dergiye yazdıkları makalede konuyu inceleyen Güney Afrika ve Kanadalı araştırmacılar, bugüne kadar okyanuslara karışan plastiklerin çoğunun karalardan bu noktalara geldiği düşünülse de bunun doğru olmayabileceğine dikkat çekti.

Araştırmanın liderliğini yapan Cape Town Üniversitesi FitzPatrick Afrika Ornitolojisi Enstitüsü'nden Peter Ryan, Erişilemeyen Ada'da 2009 yılında inceledikleri plastik atıkların 3 bin 515 parçadan oluştuğunu, bu sayının 2018'de 8 bin 84'e yükseldiğini söyledi.

PET şişeler bu atıklar içinde hem en büyük paya sahip hem de oranı büyük hızla artan grubu oluşturuyor.

Okyanuslara karışan PET şişelerin miktarı 1980'den beri her yıl ortalama yüzde 14,7 artıyor.

Adada bulunan en eski plastik çöp 1971 yılında üretilmiş.

Fakat kıyıya erişen şişelerin çoğu son iki yılda üretilen şişeler.

Prof. Ryan "İşi öğrendikten sonra üzerinde etiketi olmayan bir PET şişe hakkında bile pek çok bilgi edinebilirsiniz" diyor ve ekliyor:

"Üretim tarihi şişenin üzerine basılmıştır. Şişeler üretici şirketin işaretlerini de taşırlar ve böylece hangi üreticiden ve hangi ülkeden geldiklerini bulabilirsiniz.

"Bizim için daha büyük şok, adaya hakim rüzgar yönü olan Güney Amerika yerine Asya'da üretilmiş çöplerin erişmesi. Şişelerin yüzde 84'ü Asya'da üretilmişti."

Şişelerin Asya üretimi olması ve üretildikten kısa süre sonra Erişilemeyen Ada'ya erişmesi, bunların yakınlardan geçen bir gemiden atılmış olması ihtimalini güçlendiriyor.

Prof. Ryan başlangıçta bunların ticari gemilere kıyasla "Vahşi Batı'yı andıran" balıkçılık gemilerinden atılmış olabileceğini düşündüğünü fakat bölgede Çin'in değil Japonya ve Tayvan'ın balıkçılık yapması nedeniyle geriye kalan tek ihtimalin ticari gemiler olduğunu söylüyor:

"Son 10 yılda Güney Amerika ile Asya arasında bu rota sıklıkla kullanılır oldu. Fakat ticari gemilerin çöpleri denizlere dökmeme yasağına uymasını beklerdim. Bu yüzden şok oldum."

Prof. Ryan, gemicilik sektörünün bu bulgulara vereceği yanıtı merakla beklediğini söylüyor.

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The boat in front of Inaccessible Island 😍

Milene and Yuri (@myroute22)'in paylaştığı bir gönderi ()

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