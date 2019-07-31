Planlı ve vahşice bir cinayete iki kez ömür boyu hapis

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
31.07.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

"Planlı ve vahşice bir cinayet"e iki kez ömür boyu hapis

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"Planlı ve vahşice bir cinayet"e iki kez ömür boyu hapis

Güney Kıbrıs'ın Başkenti Lefkoşa'da, 19 Nisan 2018'de Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu çiftini evlerinde öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 33 yaşındaki Loizos Tzionis, iki kez ömür boyu hapse mahkûm edildi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı, "Planlı ve vahşice bir cinayet işlendi" derken, kararı öğrendikten sonra konuşan Tzionis de, "Kokain aklımı aldı" diyerek özür diledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Lefkoşa'da, 19 Nisan'da meydana gelen olayda, Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, Loizos Tzionis'i gözaltına aldı. Loizos Tzionis, polisteki ifadesinde, olaydan önce kokain kullanıp, arkadaşlarına evdeki kasayı almaları gerektiğini söylediğini anlattı. Zanlı Tzionis, kapıyı açamadığı için eve üst kattaki pencereden girdiğini, yatak odasındaki Dina Sergiu'nun kendisini fark edip, bağırdığını dile getirdi. Tzionis, "Kadını bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

Planlı ve vahşice bir cinayete iki kez ömür boyu hapis

‘ÇOCUĞU MUTFAĞA GÖTÜRDÜM’

Alt katta televizyon izleyen kadının eşi Yorgos Hacıyeorgiu'nun yardıma koştuğunu söyleyen zanlı, "Bu sırada adamı da bıçaklamaya başladım. Onu da öldürdükten sonra evdeki kasayı aramaya başladım" diye konuştu. Bu sırada evde bulunan 15 yaşındaki çocuğun da uyandığını belirten Tzionis, "Çocuğu mutfağa götürdüm. Sonrasında bana yardım için gelen üvey kardeşim Lefteris S. ve arkadaşım Sarah S.'in içeri girmesi için kapıyı açmasını sağladım" dedi.

Loizos Tzionis'in sevgilisi Sarah S. de polise verdiği ifadede, arkadaşının kokain ve diğer uyuşturucu maddeleri kullandığını söyledi. Sevgilisinden korkusu nedeniyle ayrılamadığını söyleyen 21 yaşındaki kadın, "Eve cinayet işlemek için gitti" dedi.

Planlı ve vahşice bir cinayete iki kez ömür boyu hapis

‘VAHŞİCE CİNAYETİ İŞLEDİ’

Cinayetle ilgili devam eden mahkeme, zanlı Loizos Tzionis'in iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararı açıklayan mahkeme başkanı Haris Pojatzis, zanlının, kurbanlarını, evlerinde soğukkanlı şekilde ve vahşice öldürdüğünü söyledi.

SEVGİLİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemede son kez söz alan zanlı Tzionis, sevgilisi Sarah S.’ten, "Burada olmayı hak etmiyor" diyerek özür diledi. Olaydan önce kokain kullandığını söyleyen zanlı, "Kokain, zihninizi kaybettiğiniz kötü bir maddedir. Kokain aklımı kaçırdı. Doğru olmayan şeyler yaptım. Özür dilerim" dedi.

 

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