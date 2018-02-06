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    PKK'ya 19 ülkeden silah gidiyor

    Hürriyet Haber
    06.02.2018 - 08:07 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin sınırdaki terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekâtı esnasında tankın vurulmasıyla 6 Mehmetçiğin şehit düşmesi sonrası gözler terör örgütü PYD/YPG’ye verilen ve Türkiye’ye yöneltilen “stratejik” silahlara çevrildi. Örgüte 19 ülkeden silah gidiyor. Üretici ülke ve seri numarası silinen antitank güdümlü füzelerin örgüte nasıl geçtiğini belirlemek ise imkânsız.

    AFRİN'in merkezine doğru kararlı ve temkinli şekilde planlandığı gibi ilerlenen ‘Zeytin Dalı harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir tankın PKK/ YPG’li teröristler tarafından füzeyle vurulması, gözleri terör örgütüne verilen silahlara çevirdi. 

    Habertürk'ün haberine göre, ABD ve çokuluslu koalisyona üye 19 ülkenin terör örgütüne verdiği silahlar taktik ve stratejik olarak ikiye ayrılıyor. Taktik silahlar DEAŞ’la mücadelede kullanılırken, stratejik olanlar ise Suriye’de Türkiye’yi hedef alan silahlar. 

    TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİLEN SİLAHLAR

    Terör örgütünün Afrin’deki TSK tankına yönelik saldırısında kullandığı güdümlü ATGM (antitank guided weapon) dahil, elindeki silahların menşeinden çok bu silahları nasıl temin ettiği, hangi amaçla verildiği ve kullanmasına niçin izin verildiği önemli. Çünkü çoğu zaman terör örgütlerinin eline asla geçmemesi gereken bu sofistike silah sistemlerinin üretici ülke ve üretici firma seri numaraları siliniyor. Dolayısıyla tedarikçiye ulaşmak zor. Tedarikçiye ulaşsanız bile coğrafyadaki savaşlar ve krizler nedeniyle hangi ülkenin verdiğini nasıl ispat edeceksiniz? Diyelim ki bir NATO ülkesi, terör örgütüne verdiği silahın üzerine imzasını atar mı? Buna bir de silah karaborsasını, terör örgütleri arasında el değiştiren silahları, zayıflayan merkezi yönetimlerden ele geçirilen silahları ekleyince liste uzayıp gidiyor; tehdidin boyutu herkes için artıyor.

    19 ÜLKEDEN SİLAH GİDİYOR

    Farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yakalanan silah sistemleri ve mühimmatlardan yola çıkılarak, PKK/YPG’nin elinde 19 ülkeden silah olduğu belirtiliyor. Örgütte bulunan güdümlü antitank silahlarının (ATGM) listesi ise şunlardan oluşuyor:

    - Rus yapımı 9M133 Kornet.

     PKKya 19 ülkeden silah gidiyor

    - Fransız-Alman ortak üretimi Milan.

     PKKya 19 ülkeden silah gidiyor

    - Rusların geliştirdiği, AT-13 Metis-M (9K115-2).

     PKKya 19 ülkeden silah gidiyor

    - ABD üretimi TOW.

     PKKya 19 ülkeden silah gidiyor

    - Rus menşeli 9K111 Fagot veya 9K113 Konkurs.

     PKKya 19 ülkeden silah gidiyor

    - Eski Yugoslavya üretimi M79 OSA.

    - MANPAD ve 9K38 İgla gibi farklı versiyonları.

    - İsveç üretimi AT4 güdümsüz tanksavar silahı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , son haber , afrin
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