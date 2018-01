PKK'nın ödüllendirdiği ABD'li Zeytin Dalı'na karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı Twitter'dan paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."

#Afrin situation developed as we were leaving. US now engaged intensively to urge restraint and de-escalation. We are prepared to work with Turkey on legitimate security concerns, but prolonged operation risks giving life to ISIS as its on verge of defeat. @POTUS readout - pic.twitter.com/vYqtXEcqW2