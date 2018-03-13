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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler‘PKK’nın AB binalarına girişini engelledik’
Dünya ‘PKK’nın AB binalarına girişini engelledik’
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İpek YEZDANİ / ESKİŞEHİR
13.03.2018 - 00:32, Son Güncelleme:

‘PKK’nın AB binalarına girişini engelledik’

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‘PKK’nın AB binalarına girişini engelledik’

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, 26 Mart’ta gerçekleşecek zirve öncesinde bir grup gazeteciyle görüşen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, terörle mücadele konusunda AB’nin bir süre önce aldığı bir kararla terör örgütü PKK’nın AB binalarına girişini engellediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Christian Berger, bir grup Türk gazeteciyle birlikte gittiği Eskişehir’de Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile görüştü. Terörle mücadele konusunda AB’nin bir süre önce aldığı bir kararla PKK’nın AB binalarına girişini engellediklerini vurgulayan Berger, Güler ile görüşmesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şu mesajları verdi:

TERÖRLE MÜCADELE

“Terörle ilgili endişelerinizi kesinlikle anlıyoruz. Biz yetkili Türk makamlarının terörle mücadelesini sekteye uğratmak istemiyoruz. Ama Türkiye’nin pratikte belli standartlara uyması gerekiyor. PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu kanunların tüm AB devletlerine uyması için harekete geçildi. Eğer bir örgüt terör listesinde alınıyorsa bu örgütle bağlı her husus da terörle bağlantılı kabul edilmeli. Bu, örgütün bayrağını ve düzenlediği gösterileri de içerir. Bu  bahsettiğimiz konuların hepsi 26 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB yetkilileri arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak liderler toplantısında ele alınacak. 26 Mart’taki Türkiye – AB liderler zirvesi bittikten sonra yeni bir toplantı döngüsü başlayacaktır. Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi, tarım ürünlerinin ve kamu ihalelerinin de anlaşma kapsamına alınması söz konusu. Anlaşmanın kapsamı genişletildiği takdirde Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası yılda yüzde 1.2 oranında yani 12 milyar euro artacak. 

VİZE SERBESTİSİ

Birkaç hafta önce Türk Hükümeti, vize serbestisi konusunda geriye kalan kriterlerin nasıl karşılanabileceğine dair AB’ye bir öneri sundu. Brüksel’deki meslektaşlarımız şu anda Türkiye’nin önerilerini analiz ediyorlar. AB komisyonu Türkiye’nin vize serbestisinin tüm şartlarını yerine getirdiğine karar verse bile, Hem AB üyesi ülkelerin hem Avrupa Parlamentosu’nun bunu onaylaması gerekiyor.”

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