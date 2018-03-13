‘PKK’nın AB binalarına girişini engelledik’
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, 26 Mart’ta gerçekleşecek zirve öncesinde bir grup gazeteciyle görüşen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, terörle mücadele konusunda AB’nin bir süre önce aldığı bir kararla terör örgütü PKK’nın AB binalarına girişini engellediklerini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Christian Berger, bir grup Türk gazeteciyle birlikte gittiği Eskişehir’de Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile görüştü. Terörle mücadele konusunda AB’nin bir süre önce aldığı bir kararla PKK’nın AB binalarına girişini engellediklerini vurgulayan Berger, Güler ile görüşmesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şu mesajları verdi:
TERÖRLE MÜCADELE
“Terörle ilgili endişelerinizi kesinlikle anlıyoruz. Biz yetkili Türk makamlarının terörle mücadelesini sekteye uğratmak istemiyoruz. Ama Türkiye’nin pratikte belli standartlara uyması gerekiyor. PKK, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu kanunların tüm AB devletlerine uyması için harekete geçildi. Eğer bir örgüt terör listesinde alınıyorsa bu örgütle bağlı her husus da terörle bağlantılı kabul edilmeli. Bu, örgütün bayrağını ve düzenlediği gösterileri de içerir. Bu bahsettiğimiz konuların hepsi 26 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB yetkilileri arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılacak liderler toplantısında ele alınacak. 26 Mart’taki Türkiye – AB liderler zirvesi bittikten sonra yeni bir toplantı döngüsü başlayacaktır. Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi, tarım ürünlerinin ve kamu ihalelerinin de anlaşma kapsamına alınması söz konusu. Anlaşmanın kapsamı genişletildiği takdirde Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası yılda yüzde 1.2 oranında yani 12 milyar euro artacak.
VİZE SERBESTİSİ
Birkaç hafta önce Türk Hükümeti, vize serbestisi konusunda geriye kalan kriterlerin nasıl karşılanabileceğine dair AB’ye bir öneri sundu. Brüksel’deki meslektaşlarımız şu anda Türkiye’nin önerilerini analiz ediyorlar. AB komisyonu Türkiye’nin vize serbestisinin tüm şartlarını yerine getirdiğine karar verse bile, Hem AB üyesi ülkelerin hem Avrupa Parlamentosu’nun bunu onaylaması gerekiyor.”
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