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Dünya
19.12.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

PKK/YPG'li teröristler saldırdı: Ölüler var

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PKK/YPG'li teröristler saldırdı: Ölüler var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf'ta, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti." dendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." dendi. 

 

 

 

 

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