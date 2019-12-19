PKK/YPG'li teröristler saldırdı: Ölüler var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." dendi.

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti. pic.twitter.com/LMa5nICHsh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2019