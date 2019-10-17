PKK/YPG yanlıları basın merkezini bastı
Almanya’da terör örgütü PKK/YPG yanlıları başkent Berlin’de hükümet sözcülerinin basın toplantısı yaptığı salonu bastı. Salonu işgal eden eylemciler yüzünden basın toplantısına bir süre ara verildi.
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı harekâtını bahane eden terör örgütü PKK/YPG yanlıları, Almanya’nın başkenti Berlin’de Federal Basın Merkezi’ni bastı. Hükümetin olağan basın toplantısı sürdüğü sırada içeri giren, büyük çoğunluğu Alman 15 kadar gösterici, beraberinde getirdikleri pankartları açtılar. Slogan atan eylemcilere polis müdahale etmedi. Yaklaşık 20 dakika süren eylem nedeniyle basın toplantısına bir süre ara verildi. Basın merkezi sorumlusu, göstericilere, “Ya gönüllü çıkarsınız ya da polise sizin zorla çıkarmalarını söyleyeceğiz” uyarısını yaptı. Birkaç kez yapılan bu uyarıyı dikkate almayan eylemciler, slogan atmayı sürdürdü.
NASIL GİRDİKLERİ ARAŞTIRILIYOR
Eylemciler bir süre sonra ise salondan ayrıldı. Polisler, salonu terk eden göstericileri binanın ana girişine kadar götürdü. Polis tarafından yarım saat kadar binanın önünde bekletilen göstericiler daha sonra kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Alman ve tüm dünya basın kuruluşlarının bürolarının bulunduğu binaya 15 kadar eylemcinin nasıl girdiği ise bilinmiyor. Kiracıların bile özel giriş kartlarıyla ancak girebildikleri binada, Almanya Başbakanı Angela Merkel, kabine üyesi bakanlar ve hükümetin basın sözcüleri basın toplantıları düzenliyor. Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan binaya göstericilerin kim tarafından nasıl sokulduğu araştırılıyor. Binanın güvenliğinden sorumlu bir görevli, “Ana kapıdan girmediler. Diğer kapıdan, belli ki kiracılardan biri içeri aldı. Güvenlik kameralarını inceliyoruz. Kimin tarafından alındıkları kamera görüntülerinden anlaşılacak” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle