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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

PKK/YPG yanlıları basın merkezini bastı

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
PKK/YPG yanlıları basın merkezini bastı

Almanya’da terör örgütü PKK/YPG yanlıları başkent Berlin’de hükümet sözcülerinin basın toplantısı yaptığı salonu bastı. Salonu işgal eden eylemciler yüzünden basın toplantısına bir süre ara verildi.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı harekâtını bahane eden terör örgütü PKK/YPG yanlıları, Almanya’nın başkenti Berlin’de Federal Basın Merkezi’ni bastı. Hükümetin olağan basın toplantısı sürdüğü sırada içeri giren, büyük çoğunluğu Alman 15 kadar gösterici, beraberinde getirdikleri pankartları açtılar. Slogan atan eylemcilere polis müdahale etmedi. Yaklaşık 20 dakika süren eylem nedeniyle basın toplantısına bir süre ara verildi. Basın merkezi sorumlusu, göstericilere, “Ya gönüllü çıkarsınız ya da polise sizin zorla çıkarmalarını söyleyeceğiz” uyarısını yaptı. Birkaç kez yapılan bu uyarıyı dikkate almayan eylemciler, slogan atmayı sürdürdü.

PKK/YPG yanlıları basın merkezini bastı

NASIL GİRDİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Eylemciler bir süre sonra ise salondan ayrıldı. Polisler, salonu terk eden göstericileri binanın ana girişine kadar götürdü. Polis tarafından yarım saat kadar binanın önünde bekletilen göstericiler daha sonra kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Alman ve tüm dünya basın kuruluşlarının bürolarının bulunduğu binaya 15 kadar eylemcinin nasıl girdiği ise bilinmiyor. Kiracıların bile özel giriş kartlarıyla ancak girebildikleri binada, Almanya Başbakanı Angela Merkel, kabine üyesi bakanlar ve hükümetin basın sözcüleri basın toplantıları düzenliyor. Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan binaya göstericilerin kim tarafından nasıl sokulduğu araştırılıyor. Binanın güvenliğinden sorumlu bir görevli, “Ana kapıdan girmediler. Diğer kapıdan, belli ki kiracılardan biri içeri aldı. Güvenlik kameralarını inceliyoruz. Kimin tarafından alındıkları kamera görüntülerinden anlaşılacak” dedi.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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