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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
LONDRA (AA)
29.04.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

PKK yandaşlarından İngiltere’de Uluslararası Af Örgütüne saldırı

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PKK yandaşlarından İngiltere’de Uluslararası Af Örgütüne saldırı

Uluslararası Af Örgütü Londra ofisinin, terör örgütü PKK yandaşlarınca zor kullanılarak işgal edildiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Londra ofisinin terör örgütü PKK yandaşlarınca zor kullanılarak işgal edildiğini açıkladı.

Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, cuma gecesi meydana gelen olayda yaklaşık 40 kişilik grubun Londra'daki ofislerine zor kullanarak girdiği bildirildi.

Terör örgütü yandaşlarının, bir güvenlik görevlisini itip yere düşürdüğü ve ezildiği belirtilen açıklamada, olay yerine çağrılan polisin işgalcileri güç kullanarak gözaltına aldığı kaydedildi.

Terör örgütü yandaşları geçen hafta TRT World'ün Londra merkezini de işgal girişiminde bulunmuştu. Bina girişinde güvenliği aşamayan örgüt yandaşları, lobiyi kısa süre işgal etmiş, olay yerine gelen polis tarafından binadan çıkarılmıştı.

PKK İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor ancak İngiliz polisinin örgüt yandaşlarına tolerans gösterdiği görülüyor.

İngiltere'de terörle mücadele yasasına göre, terör listesindeki bir örgüte ait simgeleri taşımak suç teşkil ediyor.

Örgüt üyeleri 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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