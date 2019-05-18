‘PKK Sincar’da kaosa yol açıyor’
IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Musul’un Sincar ilçesinde konuşlanan terör örgütü PKK’nın bölgede kaos çıkardığını belirterek, örgütün bir an önce Sincar’ı terk etmesi gerektiğini yineledi.
Dizayi, PKK’nın bölgedeki varlığı, IKBY’de 8 aydır kurulamayan hükümet ve Türk şirketlerinin Irak’a yatırımları hakkında Anadolu Ajansı’na konuştu. Terör örgütü DEAŞ’ın Ezidileri hedef almasını bahane edip Ağustos 2014’ten bu yana Sincar’da bulunan terör örgütü PKK’nın yarattığı istikrarsızlığı dile getiren Dizayi, “PKK’ya bağlı bazı güçlerin varlığı bölgede kaosa sebep oluyor. IKBY ve Irak merkezi hükümeti de en başından beri bu güçlerin bölgeyi terk etmesi çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle