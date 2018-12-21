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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.12.2018 - 07:10, Son Güncelleme:

'PKK/PYD/YPG Suriye'de Arapça'yı yasaklıyor'

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'PKK/PYD/YPG Suriye'de Arapça'yı yasaklıyor'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, "PKK/PYD/YPG, BM Genel Sekreteri'nin raporunda belirtildiği gibi Arapça öğretimini yasaklıyor." dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, "PKK/PYD/YPG, BM Genel Sekreteri'nin raporunda belirtildiği gibi (Suriye'de) Arapça öğretimini yasaklıyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyindeki Suriye oturumunda konuşan Denktaş, Astana süreci boyunca Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak paydalarda sağlam bir iş birliği geliştirdiğini ve ortaya konulan yapıcı tutumun sahada ve siyasi alanda somut sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Anayasa Komitesinin oluşturulmasında da önemli bir aşamaya gelindiğine dikkati çeken Rauf Alp Denktaş, aylar süren sıkı çalışma ve yoğun istişarelerin ardından nihai aşamaya gelindiğini söyledi.

Denktaş, garantör ülkelerin BM ile yakın iş birliği içinde üçüncü listede küçük çapta değişiklikler için çalıştığını ifade ederek, ''Diğer garantör ülkelerle komitenin Ocak 2019'da ilk toplantısını yapmak üzere toplanması için çabalarımızı hızlandıracağız.'' diye konuştu.

Anayasa Komitesinin oluşturulmasının sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Rauf Alp Denktaş, uluslararası topluma siyasi süreci hızlandırmaya yönelik çabaları destekleme çağrısı yaptı.

"PKK/PYD/YPG SURİYE'DE ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ YASAKLIYOR"

Terörle mücadeleye yönelik ortak çabaların, siyasi sürecinin ilerletilmesi için sürdürülebilir koşulların yaratılmasına da katkı sağladığını söyleyen Denktaş, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü baltalayan PKK/PYD/YPG de dahil tüm terör gruplarıyla mücadeleye devam edecek." şeklinde konuştu.

Rauf Alp Denktaş, PYD/PKK/YPG'nin yaptığı etnik temizliğin 3 yıl önce Uluslararası Af Örgütü tarafından belgelendiğini belirterek, "Şimdi de PKK/PYD/YPG, BM Genel Sekreteri'nin raporunda belirtildiği gibi (Suriye'de) Arapça öğretimini yasaklıyor.'' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kasım ayında BM Güvenlik Konseyine sunduğu 57'nci raporunda PYD/PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda 250'den fazla okulda eylül ayının sonlarından itibaren Arapça'yı yasakladığını bildirmişti.

Raporda bazı ailelerin yasak nedeniyle çocuklarını başka okullara yerleştirdiği ancak PYD/PKK/YPG'nin kontrol noktalarında, rejimin kontrolü altındaki Kamışlı'ya giden öğrenci servislerine engel olduğu ifade edilmişti.

"SINIRLARIMIZA TERÖRİSTLERİN YERLEŞMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir terör tehdidine karşı sessiz kalmayacağını belirten Denktaş, PKK/PYD/YPG'nin son dönemlerde taciz ateşlerini ve düşmanca eylemlerini artırdığını ve bu durumun da Türkiye'nin sınırlarında teröristlerin oluşturduğu güvenlik tehdidini tırmandırdığını ifade etti.

Rauf Alp Denktaş, ''Fırat'ın doğusunda bulunan PKK/PYD/YPG'li gruplar, sınır bölgelerimize ateş açıyor. Pozisyonlarını güçlendirmek için tünel kazıyor. Sınırlarımıza teröristlerin yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Sınırlarımızı korumak egemenlik hakkımız. Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü durumlarda PKK/ PYD/YPG tehdidine karşı gereken adımları atacak." değerlendirmesinde bulundu.

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