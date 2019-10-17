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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

PKK DEAŞ’tan daha kötü bir tehdit

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PKK DEAŞ’tan daha kötü bir tehdit

Beyaz Saray’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yla görüşmesi sonrası kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü PKK’nın DEAŞ’tan daha kötü olduğunu söyledi.

ABD’nin terör örgütü DEAŞ’la mücadelede Kürtlere çok fazla para verdiğini belirten Trump, “PKK muhtemelen pek çok yönden IŞİD’den daha kötü bir terörist tehdit” ifadelerini kullandı. Barış Pınarı harekâtına ilişkin, “Erdoğan’ın (operasyon) kararı beni şaşırtmadı” diyen Trump, “Suriye devleti, Türkiye’nin topraklarını almasını istemiyor. Bunu anlayabilirim ama NATO müttefikimizle dostumuz olmayan bir ülke için mi çatışalım?” diye sordu. Geçtiğimiz günlerde SDG sorumlusu Mazlum Kobani ile yaptığı telefon konuşmasını da anlatan Trump, “Kürtlerden bir generalle konuştum, ‘Bizim gelmemiz için IŞİD’lilerin kapılarını açmayın’ dedim” açıklamasını yaptı.

‘MELEK GİBİ GÖSTERİYORUZ’

“IŞİD PKK’ya saygı gösteriyor, neden biliyor musunuz?” sorusunu yönelten Trump, şöyle devam etti: “Çünkü IŞİD’ten daha sertler. Biz Kürtleri melek gibi gösteriyoruz.” Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bugün planlanan Türkiye temaslarına ilişkin ise şunları söyledi: “Bence Pence ile iyi bir görüşme yapacaklar. Ne olacağını göreceğiz ama bence (görüşme) başarılı olacak.”

‘BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL’

Trump bu açıklamalarından kısa süre önce de yine Beyaz Saray’da, “Eğer Türkiye Suriye’ye giriyorsa bu Türkiye’yle Suriye arasında bir mesele, bizim sorunumuz değil” şeklinde konuştu, SDG’yi kastederek “Kürtler melek değil. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik” dedi. Trump ayrıca, “Türkiye’ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi” ifadelerini kullandı.

‘İNCİRLİK BÜYÜK VE GÜÇLÜ’

İncirlik üssüyle ilgili bir soru üzerine ise, “Türkiye’deki nükleer silahlarımızın güvenliğinden eminim. (İncirlik) Büyük ve güçlü bir hava üssü. Türkiye NATO üyesi. NATO üyeleriyle iyi geçinmelisiniz” görüşünü dile getirdi. New York Times gazetesi, İncirlik’teki 50 nükleer silahın tahliyesinin değerlendirildiğini iddia etmişti.

YAPTIRIM TASARISI

Bu arada Barış Pınarı harekâtına sert tepki gösteren isimlerin başında gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarıyı bugün Senato’ya sunacağını açıkladı. Yaptırımların üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi durumunda Trump’ın veto yetkisi ortadan kalkıyor. Trump, Türkiye’deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamış, ancak Kongre bu adımı yeterli bulmamıştı.
ABD’de Türkiye’nin terör örgütü YPG ile mücadelesine karşı çıkanların en büyük argümanı, harekâtın terör örgütü DEAŞ’ın canlanmasına ve bölgede istikrarsızlığa neden olacağı iddiası.

 

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