PKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı
GeriDünya PKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BERLİN
26.07.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

PKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı

Alman istihbaratı raporuna göre terör örgütü PKK, Avrupa’da 25 milyon Euro haraç topladı. Haracın yarısını Almanya’da toplayan örgüt, buradaki haraç miktarını 10 yılda 3 kat arttırmış.

ALMAN iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) yıllık istihbarat raporuna göre Almanya, terör örgütü PKK için büyük bir ekonomik gelir kaynağı. PKK, Almanya’da topladığı haracı son 10 yılda üç kat arttırdı. 2017’de haraç miktarını yüzde 8 arttıran PKK, geçen yıl 14 milyon Euro haraç topladı. 2016’da bu miktar 13 milyon Euro’ydu. Terör örgütünün Avrupa’daki toplam haraç miktarı 25 milyon Euro. PKK, Avrupa’daki haracın yarısını Almanya’da topluyor. Rapora göre, terör örgütü sadece haraç toplamakta değil, Almanya’yı üye toplamakta da üs haline getirdi. PKK, Almanya’da en çok üye sayısına sahip yabancı terör örgütü. Terör örgütüne üye sayısı 2017’de 500 civarında artarak, 14 bin 500’e ulaştı.

KOORDİNASYON BÜROSU

Toplanan haraçlar PKK’nın ekonomi ve mali büro (EMB) tarafından koordine ediliyor. Paralar daha çok Türkiye, Irak ve Suriye’deki çatışmaları finanse etmek için gönderiliyor. Bir bölümü ise propagandaya ayrılıyor. PKK çok sayıda yayınla üye ve terör örgütü saflarında çatışmalara katılacak terörist toplamaya çalışıyor. Almanya’da Türkçe yayınlanan YÖP adlı günlük gazetenin 10 bin tirajı var. Hollanda’da aylık dergi Serxwebun PKK ideolojisini yayıyor. PKK’nın haber ajansı ANF de buradan yayın yapıyor.

TERÖRİST TOPLUYOR

BfV’nin 358 sayfalık raporuna göre PKK, Almanya’daki yan örgütleri aracılığıyla Türkiye’deki çatışmalara katılmaları için terörist topluyor. Bu alanda özellikle terör örgütü PKK’nın gençlik örgütü Komalen Ciwan ve Ciwanen Azad aktif çalışma yürütüyor. PKK’nın yayınlarıyla gençler, Türkiye, Suriye ve Irak’ta savaşa çağrılıyor. Şimdiye kadar Almanya’dan en az 230 civarında terörist PKK saflarında savaşmak üzere gitti. Raporda “Şiddet PKK ideolojisinin bir opsiyonu” olarak niteleniyor ve Almanya’da da güvenlik güçlerine karşı şiddet kullandıklarına işaret ediliyor. Raporda ilk kez Suriye’deki PKK’nın yan kolları olan PYD, YPG ve kadın örgütü YPJ ‘PKK’nın kardeş örgütleri’ olarak niteleniyor ve bu üç terör örgütünün sembollerinin de Almanya’da yasaklandığı belirtiliyor.

FETÖ İZLENMİYOR

Raporda, terör örgütü DHKP-C’nin ülkede 650 üyesi olduğu ve çeşitli dernekler aracılığıyla önemli propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Diğer iki yasadışı terör örgütü arasında TKP/ML’nin 1300 MLKP’nin ise 600 üyesi bulunduğu kaydedildi. Raporda, FETÖ’ye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemesi dikkati çekerken, sadece FETÖ’nün Türkiye tarafından terör örgütü olarak görüldüğü ifadesi yer aldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BM'den dikkat çeken 'tükeniyoruz' uyarısı

PKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı

Trump Türkiye'yi tehdit etmişti: Bu hamle geldi

Dışişleri'nden BM'ye Kıbrıs çıkışı: Peşin hükümler.... Anlam taşımıyor

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber

BM'den dikkat çeken 'tükeniyoruz' uyarısı

PKK Avrupa'da 25 milyon Euro haraç topladı

Trump Türkiye'yi tehdit etmişti: Bu hamle geldi

Dışişleri'nden BM'ye Kıbrıs çıkışı: Peşin hükümler.... Anlam taşımıyor

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber