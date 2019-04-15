Piyasadan kaldırıldı!
ABD’li bebek ürünleri firması Fisher Price, en az 32 bebeğin ölümüne neden olan ana kucağını piyasadan çekti.
TÜRKİYE’de de faaliyet gösteren ABD’li bebek ürünleri ve oyuncak firması Fisher Price, 10 senede en az 32 bebeğin ölümüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle yaklaşık 5 milyon ana kucağını satıştan kaldırdı. Firmadan yapılan açıklamada ‘Rock’n Play sleeper’ model ana kucağının toplatılması kararının, gönüllü olarak alınmış bir tedbir olduğu vurgulandı. Fisher Price, geçen hafta yaptığı uyarıda, ailelerden bebekler “3 aylık olduğunda ya da sağa sola dönebilmeye başladıklarında” ürünü kullanmayı bırakmalarını istemişti. Ancak Amerika Pediatristler Derneği, ürünün ölümcül olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, acilen toplatılmasını istemişti. Firma ise kendisini, “Ürünümüzün güvenilirliğinin arkasında duruyoruz. Ancak the “Rock’n Play Sleeper” ana kucağı ürünümüzün kullanım ve güvenlik şartları dikkate alınmadan kullanıldığı bazı durumlarda ölümler yaşandığı yönündeki bildirimler sonrası piyasadan kaldırdık” sözleriyle savundu.
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