Pilotlar grevde uçaklar yerde
Geçtiğimiz hafta grevlerle sarsılan İngiliz havayolu şirketi British Airways, pilotlar ve uçuş personelinin 27 Eylül’de düzenleyeceği yeni grev üzerine o tarihteki tüm uçuşlarını askıya aldı.
Geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günkü grevler şirketin 100 yıllık tarihinde pilotların ilk grevi olarak tarihe geçmiş, 200 bin yolcu etkilenmişti. Havacılık yetkililerine göre 48 saatlik grevin British Airways’e maliyetinin 80 milyon sterlin (565 milyon TL) olduğu sanılıyor.
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