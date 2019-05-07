Pilot: Yıldırım çarptı
Rusya’nın başkenti Moskova’da acil iniş yapan uçağın pistte alev almasıyla 41 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan pilot “Uçağa yıldırım çarptı” dedi.
Aeroflot pilotu Denis Yevdokimov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “yıldırım nedeniyle” iletişimin kesildiğini ve acil moda geçmek zorunda kaldığını söyledi. Pilot, iletişimi tekrar sağlamaya uğraştıklarını ancak kule ile sadece birkaç kelimelik bir bağlantı kurabildiklerini aktardı. Uçakta bulunan bazı yolcular da kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırım isabet ettiğini, inişin çok sert olduğunu ve neredeyse korkudan bayılmak üzere olduklarını anlattı. Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı aynı havalimanına acil iniş yaparken alev almış, uçakta bulunan 78 kişiden 41 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Adli Tıp Kurumu, bazı kurbanların kimliklerinin tespiti için DNA incelemesi yapılacağını bildirdi.
BOEİNG İTİRAF ETTİ
Boeing, 737 Max model yolcu uçaklarının sensörlerindeki hatanın, Endonezya ve Etiyopya’da yaşanan ve toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazadan bir sene önce fark edildiğini açıkladı. Şirket, 2017’de tespit edilen hatanın, uçuş güvenliğine ve uçağın işleyişine büyük bir etkide bulunacağının tahmin edilememesi nedeniyle hükümetlere ve havayollarına bildirimde bulunulmadığını kaydetti. Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da aralarında olduğu birçok ülke Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını durdurmuştu.
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