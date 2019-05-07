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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pilot: Yıldırım çarptı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Pilot: Yıldırım çarptı

Rusya’nın başkenti Moskova’da acil iniş yapan uçağın pistte alev almasıyla 41 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan pilot “Uçağa yıldırım çarptı” dedi.

Aeroflot pilotu Denis Yevdokimov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “yıldırım nedeniyle” iletişimin kesildiğini ve acil moda geçmek zorunda kaldığını söyledi. Pilot, iletişimi tekrar sağlamaya uğraştıklarını ancak kule ile sadece birkaç kelimelik bir bağlantı kurabildiklerini aktardı. Uçakta bulunan bazı yolcular da kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırım isabet ettiğini, inişin çok sert olduğunu ve neredeyse korkudan bayılmak üzere olduklarını anlattı. Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan yolcu uçağı aynı havalimanına acil iniş yaparken alev almış, uçakta bulunan 78 kişiden 41 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Adli Tıp Kurumu, bazı kurbanların kimliklerinin tespiti için DNA incelemesi yapılacağını bildirdi. 

BOEİNG İTİRAF ETTİ

Boeing, 737 Max model yolcu uçaklarının sensörlerindeki hatanın, Endonezya ve Etiyopya’da yaşanan ve toplam 346 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazadan bir sene önce fark edildiğini açıkladı. Şirket, 2017’de tespit edilen hatanın, uçuş güvenliğine ve uçağın işleyişine büyük bir etkide bulunacağının tahmin edilememesi nedeniyle hükümetlere ve havayollarına bildirimde bulunulmadığını kaydetti. Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da aralarında olduğu birçok ülke Boeing 737 Max tipi uçakların operasyonlarını durdurmuştu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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