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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP/İngiltere Hava Kazaları Araştırmak Kurumu (AAIB)
13.09.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

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Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

337 yolcusuyla Almanya'nın Frankfurt kentinden Meksika'nın Cancun kentine giden uçağın pilotu, uçağın kontrol paneline yanlışlıkla kahve döktü. Uçak Atlantik üzerinde seyrederken İrlanda'ya dönüş yapmak zorunda kaldı.

İngiltere'deki Hava Kazaları Araştırmak Kurumu'nun (AAIB) raporuna göre, kahve kazası Şubat ayında gerçekleşti.

Uçağın kahve dökülmesinin ardından ses kontrol panelindeki düğmeler erimeye başladı. Kokpitte duman olduğu da rapor edildi.

Pilotlar oksijen maskesi takmak zorunda kaldı.

AAIB, raporunda uçağın hangi hava yolu şirketine ait olduğu konusunda bilgi vermezken, kazanın 6 Şubat 2019'da gerçekleştiğini not etti.

Ancak kar amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Derneği'nin verdiği bilgiye göre uçak Condor Hava Yolları'na ait.

Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantikten geri döndü

KOKPİT KAZASININ DETAYLARI

AAIB raporuna göre, uçak Atlantik üzerinde seyir halindeyken kahve servisi yapıldığı sırada kaptan pilot ikinci pilota bakıyordu.

Pilotlara uzatılan kahve bardaklarının kapağı yoktu.

Kaptan pilot kahvesini alıp önündeki bardaklığa yerleştirmeye çalışırken bardak devrildi.

Kahvenin büyük bir bölümü kaptan pilotun kucağına döküldü. Bir kısmı da ses kontrol panelinin içine aktı.

Panel ısınınca ve düğmeler erimeye başladı.

Bu da kontrol panelinin çalışmasını zorlaştırdı.

Pilotlar iletişim kurmakta zorlanmaya başladılar ve ses kontrolü tamamen çalışamaz hale gelmeden İrlanda'nın Shannon Havaalanı'na dönmeye karar verdiler.

AAIB, hava yolu şirketinin sonraki uçuşlardan içecekleri kapaklı bardaklarla servis etmeye başladığını da rapor etti.

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