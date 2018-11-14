Pikachu'nun yeni imajÄ± hayranlarÄ±ndan tepki topladÄ±
1990'lara damga vuran animasyon serisi PokÃ©mon'larÄ±n baÅŸ karakteri Pikachu'nun, yeni Ã§evrilen bir filmde kÃ¼rklÃ¼ bir imaja sahip olmasÄ± ve konuÅŸabilmesi hayranlarÄ±nÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼.
MayÄ±s 2019'da vizyona girecek olan 'PokÃ©mon: Detective Pikachu' (Dedektif Pikachu) adlÄ± filmin yayÄ±mlanan fragmanÄ±nda Pikachu'nun gerÃ§ek dÃ¼nyada sarÄ± ve kalÄ±n bir kÃ¼rkÃ¼nÃ¼n olmasÄ± sosyal medyada tepkilerin gelmesine yol aÃ§tÄ±.
Kimileri bunu orijinal karaktere bir hakaret sayarak 'iÄŸrenÃ§' olduÄŸu yorumunda bulundu.
Kimi PokÃ©mon hayranlarÄ± ise Pikachu'nun bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekÃ§i olduÄŸunu savundu.
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1993 yÄ±lÄ±nda Japonya merkezli dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k oyun ÅŸirketlerinden Nintendo, ilk defa PokÃ©mon'larÄ± bir oyun olarak piyasaya sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
PokÃ©mon'lar hemen ardÄ±ndan dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir fenomen haline geldi. 1990'larÄ±n sonlarÄ±nda televizyonlarda yayÄ±mlanan bir Ã§izgi filme dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len PokÃ©mon'lar 120'dan fazla Ã¼lkede gÃ¶sterildi.
Warner Bros'un yapÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu filmde Pikachu'yu Ryan Reynolds seslendiriyor.
Serinin orijinalinde Ash Ketchum adlÄ± karakterin ilk pokÃ©monu olan Pikachu konuÅŸamÄ±yor, sadece kendi ismini sÃ¶yleyebiliyordu.
Oyun videolarÄ±yla tanÄ±nan YouTube Ã¼nlÃ¼lerinden Joshua Wittenkeller, Pikachu'nun tÃ¼ylÃ¼ halinin 'korkunÃ§' olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kimi PokÃ©mon hayranlarÄ± ise yeni filmdeki karakterin Ã§ok sevimli olduÄŸu yorumunda bulundu.
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