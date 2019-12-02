Phuket’te kanlı tatil
Tatil cenneti Phuket’te yaşanan trafik kazasında 5 Türk turist yaralandı. Gençlerden birinin boğazına cam parçaları saplandı.
TAYLAND’ın turizm cenneti Phuket Adası’nda meydana gelen bir kazada 5 Türk turist ile Taylandlı şoför yaralandı. Bir pikap araç ile çarpışan minibüsün içinde olan Türk turistler Vajira Hastanesi’ne kaldırıldı. Bankkongpost haber sitesine göre, kazada yaralananların isimleri İsmail Doğan, Ergun Baş, İbrahim İnel, Gürsoy Şallı ve Salih Koca. Tayland basını hastaneye kaldırılan Türklerin ikisinin kısa süre içinde taburcu edildiğini ancak boğazına cam parçaları saplanan Salih Koca’nın kısa süre sonra bir operasyon geçireceğini yazdı.
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