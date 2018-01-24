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    Photoshop değil gerçek! Tedavi için bu hale geldi

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 14:19 | Son Güncelleme:

    Melanositik nevüsle (ben) dünyaya gelen Xiao Yan'ın yüz lekesinden kurtulması için doktorlar ilginç bir tedavi yöntemi izliyor. Genç kızın yüzündeki leke yakın bir zamanda alınacak ve burada kaybolacak olan derinin yerine Yan'ın yüzünde büyütülen yeni dokular yerleştirilecek.

    Doğu Çin'de yaşayan Xiao Yan'ın yüzüne bir bakan birkaç kez daha bakıyor. Onu ilginç kılan ise yüzünde büyütülen dört tane doku.
    Yüzündeki lekenin ileride potansiyel bir kanser hücresine dönüşmesini engellemek için tedavi gören ve yakın zamanda bu lekeden kurtulacak olan Yan'a yüzünde büyütülen dokulardan yeni bir cilt oluşturulacak.

    İngiliz basınına röportaj veren 23 yaşındaki genç kız, ''Bu şekilde doğdum. Yüzümdeki lekeden yaşamım boyunca beni hep rahatsız etti. Ancak arkadaşlarım arasında hiçbir zaman dışlanmadım. Ben büyüdükçe leke de benimle birlikte büyüyordu. Doktorlar bu lekenin ileride kanserli bir hücreye dönüşebileceğini söyledi.

    Doktorlar deri altına düzenli olarak enjeksiyon yoluyla dört küçük top nakletti. Doğum lekesi çıkarıldıktan sonra kalacak olan boş alanlara bu dokular eklenecek'' diye konuştu.

    Yapılan para yardımları sonrası ameliyat parasını da toplayan Yan, şimdi yeni yüzüne kavuşacağı o anı bekliyor.

    Melanositik nevüs, vücudun her yerinde olabilir. Ancak genelde baş, bacaklar ve kollarda görülür. Vücudun yüzde ikiden fazlasını kaplayabilir. Çıkarılması için birden fazla kesi gerekir. Ameliyatla lekeler yok edilebilir, ancak yara izi kalması yüksektir. Lazer tedavisiyle cilt pigmentasyonunu azaltabilir.

    Etiketler: doku nakli , Sağlık
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