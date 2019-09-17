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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Petrol krizi endişeleri artarken dünya iklimi konuşacak

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Petrol krizi endişeleri artarken dünya iklimi konuşacak

Petrol fiyatlarının yükseldiği ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bugünlerde dünyanın gündemi, iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi'ne kayacak.

Dünya, bir yandan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırılar sonrasında hızla yükselen petrol fiyatlarını endişeyle takip ederken, diğer yandan da bugünün ve geleceğin önemli sorunu haline gelen iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için hayati kararların alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'ne odaklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla toplanacak BM İklim Eylem Zirvesi, 60'ın üzerinde ülkeden temsilcinin katılımıyla 23 Eylül'de New York'ta başlayacak. Zirve öncesinde birçok "iklim grevi" düzenlenerek iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturulacak.

117 ÜLKEDE KÜRESEL İKLİM GREVİ DÜZENLENECEK

20 Eylül itibarıyla 117 ülkede küresel iklim grevlerine başlanacak. Bu ülkelerde yaklaşık 2 bin 500 iklim grevi düzenlenecek. İklim aktivisti Greta Thunberg ve gençlerin başlatacağı iklim grevlerine, aileler, işçi sendikaları ve özel sektörden milyonlarca insanın katılması bekleniyor.

Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta işçilerle bu ülkelerde toplam 21 milyon üyesi olan sendikalar gençleri desteklemek üzere 20-27 Eylül arasında yapılacak grevlere katılacak.

20 Eylül'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 noktada "Sıfır Gelecek" adı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları da iklim grevleriyle sürece destek olacak. Sıfır Gelecek kampanyası, 20 Eylül'de Kadıköy'deki basın açıklamasıyla başlayacak.

PLANLARINI AÇIKLAMAYAN LİDERLERE SÖZ HAKKI YOK

İklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve küresel sıcaklık artışını 2030 itibarıyla 1,5 derece sınırında tutmak için somut adımların atılması beklenen zirvede, planlarını açıklamayan liderlere söz hakkı verilmeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımının beklenmediği zirvede, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Rusya, Şili ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke iklim planlarını açıklayacak.

Çin'in de 2050 karbonsuzlaşma hedefini açıklayacağı zirve kapsamında, aralarında petrol ve gaz şirketlerinin de bulunduğu 70'ten fazla çok uluslu kuruluş, iklim hedefine uyumlu karbonsuzlaşma planlarını BM'ye sunacak.

Zirvede, finans, enerji ve endüstri dönüşümü, doğa temelli çözümler ile somut iklim eylem alanları konuları ele alınacak. Ayrıca, 200'e yakın uluslararası basın kuruluşu "Şimdi İklim Yazıyoruz" hareketi altında bir araya gelerek, süreç boyunca iklim değişikliğiyle ilgili haber yayınlayacak.

KATKI BEYANLARI YETERLİ DEĞİL

Birleşmiş Milletler verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında sunduğu "ulusal katkı beyanları" küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmak için yeterli değil.

Bu sebeple, ülkelerin ulusal katkı beyanlarını 2020 itibarıyla güncellemiş olmaları gerekiyor. Bu kapsamda, 2020 yılı Paris İklim Anlaşması'na imza atan ülkeler için bir test niteliği taşıyor.

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