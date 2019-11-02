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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Petrol devriyesi: ABD zırhlıları Suriye’de

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Petrol devriyesi: ABD zırhlıları Suriye’de

Trump’ın Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinde kalma kararından sonra ilk kez Amerikan zırhlı birlikleri bu bölgelerde devriyeye çıktı. ABD yönetimi, Suriye’ye daha ağır zırhlı Bradley tipi muharebe araçları göndermişti.

ABD ordusu Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı. ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlattı. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye’de petrol yataklarının varlığı biliniyor. Bir diğer petrol bölgesi olan Rumeylan ise Irak sınırına 15-20 kilometre uzaklıkta. Rumeylan’da ABD’nin hava üssü ve 100’den fazla askeri bulunuyor. Öte yandan, Barış Pınarı Harekâtı esnasında Kobani’nin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi. ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı tır, dün M4 kara yolundan Kobani’nin güneyindeki Sırrin beldesine ulaştı. ABD Suriye’deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor civarına askeri tahkimatlarını artırmıştı.

MEKANİZE BİRLİKLER

AP ajansının haberine göre de ABD öncülüğündeki Koalisyon’un Sözcüsü ABD’li Albay Myles Caggins önceki akşam yaptığı açıklamada, mekanize birliklerin ilk grubunun petrol sahalarının güvenliğini sağlamak ve terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla savaşmak üzere Suriye’nin doğusuna ulaştığını söylemişti. Caggins, ABD yapımı Bradley tipi paletli zırhlı muharebe araçlarının bölgede devriye yapacağını açıklamıştı.

Petrol devriyesi: ABD zırhlıları Suriye’de

2.5 MİLYAR VARİL PETROL

Suriye’nin 2.5 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervleri bulunuyor. Bu rezervlerin büyük çoğunluğu ülkenin doğusunda ABD’nin desteklediği terör örgütü YPG’nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki Deyrizor kırsalında bulunuyor. ABD’deki Rice Üniversitesi’nden enerji uzmanı Jim Krane, 2011’de iç savaşın hemen öncesinde Suriye’de günlük petrol üretiminin 400 bin varil olduğunu, günümüzde ise 80 bine varile gerilediğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada Deyrizor’daki petrolleri Amerikan petrol devi Exxon veya başka bir şirketin işletebileceğini söylemişti. ABD Başkanı Trump’ın müttefiki Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bölgedeki petrolden hem SDG’nin hem de ABD’nin gelir elde edebileceğini belirtmişti.

YAKLAŞIK 500 ASKER

ABD’li yetkililer, ‘petrolü güvence altına alma’ politikası sonucunda Deyrizor’daki nihai Amerikan gücünün 500 civarında olacağını söyledi. Trump’ın 14 Ekim’de duyurduğu Ürdün sınırındaki El Tanf kenti dışında Suriye’den tamamen çekilme planından vazgeçmeden önce Deyrizor’da hâlihazırda 200 civarında ABD askeri bulunuyordu.

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