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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
28.05.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

4 Rus'u kim öldürdü? Suriye'de kafaları karıştıran saldırı

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4 Rus'u kim öldürdü? Suriye'de kafaları karıştıran saldırı

Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor‘da Rus askerlerine saldırı oldu. Moskova önceki gece yaşanan olayda 4 Rus askerinin öldüğünü duyurdu, örgüt ismi vermedi. Gözlemevi ise saldırının arkasında DEAŞ’ın olduğunu duyurdu. Bölge, Suriye rejimi ile YPG’nin ana gövdesinin oluşturduğu SDG arasında.

Suriye rejimi ve müttefikleriyle, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bulunduğu Deyrizor vilayetinde Rus güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gece terörist olarak nitelediği birkaç mobil grubun düzenlediği saldırıda 4 Rus askerinin öldüğünü, üçünün de yaralandığını bildirdi. Rus tarafının açıklamasında söz konusu grupların hangi örgütten olduğu belirtilmeden sadece ‘teröristler’ ifadesi kullanıldı. Rus yönetimi, saldırıyı yapan gruptan da 43 kişinin öldüğünü aktardı.

Rusya yönetimine yakınlığıyla bilinen Federal Haber Ajansı, saldırıyı terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediğini bildirdi. Söz konusu bölgede daha önce Suriye rejimine yakın gruplarla SDG arasında çatışmalar yaşanmıştı. ABD’nin de hava gücüyle SDG lehine müdahil olduğu bu olaylardan birinde Wagner adlı oluşum altında yüzlerce paralı Rus milis ölmüştü. O dönemde, Wagner’in, ABD’de de benzerleri bulunan bir özel güvenlik şirketi olduğu basına yansımıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise olayın çarşamba günü yaşandığını ve saldırıyı DEAŞ’ın yaptığını ileri sürdü. Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre; saldırıda 26 Suriye askeri ve 9 Rus vatandaşı öldü. Gözlemevi, ölen Rusların bazılarının asker olduğunu aktardı.

HEDEF PETROL KUYULARI MIYDI

Rusya’da muhalif yayınlarıyla tanınan ‘Novaya Gazeta’ gazetesi, Rus ordusundaki kaynaklarına dayanarak, “Suriye’de çatışmayla ilgili bizim elde ettiğimiz veriler Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasından oldukça farklı. Suriye’de resmi görevle gönderilen 4 Rus askerinin yanısıra paralı Wagner grubu da 2 can kaybı vermiş. Buna göre dün gece toplam 6 Rus vatandaşı çatışmalarda hayatını kaybetti” diye yazdı. Novaya Gazeta, çatışmanın nedenine ilişkin olarak “Deyrizor bölgesinde Suriye lideri Beşar Esad’a gelir sağlayan birkaç petrol kuyusu işletiliyor. Bunların güvenliğini Rus Wagner paralı askerleri sağlıyor. Dün geceki saldırıların hedefi işte bu kuyular oldu” diye yazdı.

 

 

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