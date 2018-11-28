Petro Poroşenko kimdir? Petro Poroşenko'nun biyografisi
Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilimin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun kim olduğu merak konusu oldu. Ukrayna savaş gemileri ile Rus savaş gemileri arasında yaşanan sıcak temas ve sonrasında yaşanan gerginlik Petro Poroşenko'ya dair araştırmaları hızlandırdı. Peki, Petro Poroşenko kimdir? İşte, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun biyografisi...
26 Eylül 1965 tarihinde Ukrayna'nın güneydeki Odessa ilinde dünyaya geldi. Kiev Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1990’lı yıllarda çeşitli işletmelerde genel müdürlük yaptı daha sonra kendi işini kurdu. Önceden Dışişleri Bakanı ve Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı olarak görev alan Poroşenko, 2014 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildi. Ukrayna siyasetinin en etkili kişileri arasında gösterilmektedir. Öte yandan, Şubat 2007 ile Mart 2012 arasında Ukrayna Merkez Bankası Konseyinin başkanlığını yürüttüştür.
Petro Poroşenko, 1984 yılında Maryna Poroshenko ile evlendi. Olexiy (d.1985), ikiz kızları Yevheniya ve Oleksandra (d.2000) ve Mykhaylo (d.2001) adlarında dört çocuğu vardır.
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