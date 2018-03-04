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    Petra’nın elinde saz, aklında Türkiye var

    İHA
    04.03.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Konya’ya taşındı, Türkçe öğrendi, saz çalmaya başladı. 3 yıl önce de İslam’ı seçti. Petra Meissner vizesi bittiği için Almanya’ya dönmek zorunda kaldı ama aklı hala Türkiye’de. Almanya’da mutlu olmadığını belirten Meissner, Türk vatandaşlığına geçip hayatını Türkiye’de geçirmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

    ALMANYA’nın Dortmund şehrinde yaşayan Petra Meissner bir Türkiye ziyareti sırasında Konya’yı çok sevdi. Tam 12 yıl Konya’da yaşadı. Türk örf ve geleneklerine uyum sağladı, saz çalmayı ve Türkçeyi öğrendi. 3 yıl önce de Müslüman oldu. Türkiye’ye hayranlığı daha da arttı. Şimdi vizesi bittiği için Almanya’ya dönmek zorunda kaldığını belirtti. Ancak o artık Almanya’da değil Türk vatandaşı olup Türkiye’de yaşamak istiyor.

    MAALESEF ALMANYA’DAYIM
    Müslüman olduktan sonra Türk arkadaşları tarafından Melek ismiyle çağrılan Petra Meissner, “Şu an maalesef Almanya’dayım. Türkiye’yi daha çok seviyorum. Uzakta olduğum için çok üzülüyorum. Konya’yı çok seviyorum. Mevlana Türbesi’nde huzur buluyorum. Almanya’da ise mutsuzum, en kısa zamanda Türkiye’ye dönmek istiyorum. Türk vatandaşı olmak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyorum” diyor.
    Petra, Türkiye’ye hasretini sazıyla gidermeye çalışıyor. En büyük hayali ise Türkiye’de kalıp, insanlara yardım etmek.

    Etiketler: Petra Meissner , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Alman kadın , Türk olmak istiyor , avrupadan haberler
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