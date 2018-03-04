Petra’nın elinde saz, aklında Türkiye var

ALMANYA’nın Dortmund şehrinde yaşayan Petra Meissner bir Türkiye ziyareti sırasında Konya’yı çok sevdi. Tam 12 yıl Konya’da yaşadı. Türk örf ve geleneklerine uyum sağladı, saz çalmayı ve Türkçeyi öğrendi. 3 yıl önce de Müslüman oldu. Türkiye’ye hayranlığı daha da arttı. Şimdi vizesi bittiği için Almanya’ya dönmek zorunda kaldığını belirtti. Ancak o artık Almanya’da değil Türk vatandaşı olup Türkiye’de yaşamak istiyor.

MAALESEF ALMANYA’DAYIM

Müslüman olduktan sonra Türk arkadaşları tarafından Melek ismiyle çağrılan Petra Meissner, “Şu an maalesef Almanya’dayım. Türkiye’yi daha çok seviyorum. Uzakta olduğum için çok üzülüyorum. Konya’yı çok seviyorum. Mevlana Türbesi’nde huzur buluyorum. Almanya’da ise mutsuzum, en kısa zamanda Türkiye’ye dönmek istiyorum. Türk vatandaşı olmak için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istiyorum” diyor.

Petra, Türkiye’ye hasretini sazıyla gidermeye çalışıyor. En büyük hayali ise Türkiye’de kalıp, insanlara yardım etmek.