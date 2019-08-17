Peter Fonda hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPeter Fonda hayatını kaybetti
GeriDünya Peter Fonda hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
17.08.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Peter Fonda hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peter Fonda hayatını kaybetti

1969 yılında çekilen kült Easy Rider filminin prodüktörü, eş yazarı ve oyuncusu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fonda'nın ailesi, ünlü oyuncunun akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Ablası Jane Fonda "İyi kalpli küçük kardeşimi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. O ailenin konuşkanıydı. Son günlerini güzel bir şekilde birlikte geçirdik, bol bol güldük" dedi.

Fonda'nın ailesi "Bu tatlı ve zarif adamı kaybetmenin yasını tutarken diğer yandan onun inatçı ruhunu ve yaşam sevgisini kutlamak istiyoruz. Lütfen Peter'ın onuruna, özgürlük için birer kadeh kaldırın" açıklamasında bulundu.

Peter Fonda'nın ailesi de kendisi gibi sinema sektörünün içinde: Babası aktör Henry Fonda, kardeşi aktris Jane Fonda ve kızı da oyuncu Bridget Fonda.

Peter Fonda'nın Dennis Hopper ve Jack Nicholson ile birlikte oynadığı Easy Rider, kült bir klasik film haline dönüşmüş ve En İyi Senaryo Dalında Oscar adaylığı getirmişti.

Fonda filmde bir motosikletliyi oynamış, sonrasında kariyeri boyunca benzer rollerde yer almıştı.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Peter Bowes, büyük popülerliğe ulaşan ilk karşı kültür filmi olan Easy Rider'ın dönemin gençliğini derinden etkilediğini söylüyor.

Aktris Illeana Douglas da Fonda'nın ardından attığı tweette filmin "hippi kültürünün yükselişini betimlediğini, müesses nizamı kınadığını ve özgürlükleri kutladığını" yazdı.

Fonda ilk Oscar adaylığından yaklaşık 30 yıl sonra, 1997'de Ulee's Gold filmindeki rolüyle en iyi aktör kategorisinde tekrar Oscar adayı olmuştu.

Fonda son yıllarını çevre mücadelesi içinde geçirmiş ve 2012'de BP'nin Meksika Körfezi'nde etrafa büyük miktarda petrol saçılmasına yol açan kazasını anlatan The Big Fix adlı bir filmin prodüktörlüğünü yapmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Hollanda Prensesi Christina hayatını kaybetti
Trump'tan Cammu Keşmir için diyalog çağrısı
Hong Kong’da gösteriler hız kesmiyor
Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti