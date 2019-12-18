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18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pervez Müşerref’e ölüm cezası

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Pervez Müşerref’e ölüm cezası

PAKİSTAN’da 1999 yılında darbeyle göreve geldikten sonra 2008’e kadar ülkeyi yöneten eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref (76), hakkındaki vatana ihanet davasında idama mahkûm edildi.

Karar, ülkeyi 72 yıl yöneten ve yönetimde hâlâ ağırlığını koruyan ordunun eski bir mensubuna karşı alınmış ilk idam cezası olması bakımından dikkat çekiyor. Tedavi için yurtdışına çıkmasına izin verilen Müşerref, 2016’dan beri Dubai’de yaşıyor. Pakistan ordusu ise karara tepki gösterdi.

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