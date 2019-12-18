Pervez Müşerref’e ölüm cezası

Karar, ülkeyi 72 yıl yöneten ve yönetimde hâlâ ağırlığını koruyan ordunun eski bir mensubuna karşı alınmış ilk idam cezası olması bakımından dikkat çekiyor. Tedavi için yurtdışına çıkmasına izin verilen Müşerref, 2016’dan beri Dubai’de yaşıyor. Pakistan ordusu ise karara tepki gösterdi.