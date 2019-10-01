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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
01.10.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Peru'da ordudan Devlet Başkanı Vizcarra'ya destek

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Peru'da ordudan Devlet Başkanı Vizcarra'ya destek

Peru'da kuvvet komutanları, çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'yi fesheden Devlet Başkanı Martin Vizcarra'ya desteklerini bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da, hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesine yeni üye belirlemesinin ardından Devlet Başkanı Vizcarra'nın Kongre'yi feshetmesiyle başlayan süreç hassasiyetini koruyor.

Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'un feshedilen Kongre'de "Geçici Devlet Başkanı" olarak yemin etmesinin ardından Peru ordusundan Devlet Başkanı Vizcarra'ya destek geldi.

Peru Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Ulusal Polis Teşkilatı'nın üst düzey isimlerinin devlet başkanlığına gelerek Vizcarra'ya olan bağlılıklarını bildirdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca komutanların Vizcarra tarafından kabulüne ilişkin fotoğraf da yayımlandı.

Peru'da dün, çoğunluğu muhalefetin elindeki Kongre, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalı Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Devlet Başkanı Vizcarra da bunun üzerine Kongre'yi feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Muhalif parlamenterler ise feshedilen mecliste devam ettikleri oturumda Vizcarra'nın geçici olarak görevden alınmasını onaylamıştı.

Muhaliflerin Vizcarra'nın yerine atadığı Devlet Başkan Yardımcısı Araoz, feshedilen Kongre'de "Geçici Devlet Başkanı" olarak yemin etmişti.

Ülke basınında da Vizcarra taraftarlarının bazı kentlerde fesih kararına destek için sokağa çıktığı yönünde haberler yer almıştı.

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