Peru'da korkutan yangın
Peru'nun başkenti Lima'nın merkezinde ticari bölgede yangın çıktı.
Başkent Lima'nın merkezinde 2001 yılında 300 kişinin hayatını kaybettiği ticari bir bölgede devasa bir yangın çıktı. Gönüllü itfaiyeciler, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıklarken yanıcı temizlik ürünlerinin depolandığı bir binadan başladığını doğruladı.
İtfaiyeciler yangını en yüksek acil durum olan 5 ile kodladı. Lima'daki tüm itfaiye birlikleri bölgeye sevk edildi. Yüzlerce polis de site çevresinde birkaç blok içinde güvenlik şeridi oluşturdu. Sosyal medyada yer alan videolarda alevlerin çok katlı binayı yutması dikkat çekerken, patlama sesleri duyuldu. Yangında, Paskalya nedeniyle bölgede iş yerlerinin kapalı olması sayesinde kimsenin zarar görmediği belirtildi.
Lima'nın tarihi merkezinde "Mesa Redonda" ticari bölgesinde, 2001'de yaklaşık 300 kişi benzer bir yangında ölmüştü.
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