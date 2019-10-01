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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
01.10.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti

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Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, çoğunluğu muhaliflerin elindeki yasama organı Kongre'yi feshetti. Kongre ise Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldı ve yerine Devlet Başkan Yardımcısı Mercedes Araoz'u atadı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre'nin hükümetin çağrılarına rağmen şeffaflık tartışmalarına neden olan bir süreçle Anayasa Mahkemesine yeni üye belirlemesinin ardından ülkede iki devlet başkanının ortaya çıktığı büyük bir siyasi kriz başladı.

ÖNCE DEVLET BAŞKANI KONGRE'Yİ DAĞITTI

Çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongre'de parlamenterler, hükümetin tüm uyarılarına rağmen durdurmadıkları sürecin ve genel kurulda yaşanan büyük tartışmaların ardından Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti.

Böyle bir durumun yaşanması halinde Kongre'yi feshedeceğini daha önce açıklayan Devlet Başkanı Vizcarra ise beklendiği gibi Kongre'yi "dağıttı" ve erken seçim çağrısında bulundu.

Vizcarra, kararını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi için sunduğu güvenoyu tekliflerinin Kongre'de kabul edilmediğini hatırlattı.

Başbakan Salvador del Solar'ın Kongre'de oturuma katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve hileli bir oylama yapıldığını da anımsatan Vizcarra, "Kongre'yi dağıtma ve erken seçim sürecini başlatma kararı aldım." dedi.

Her zaman anayasaya derinden bağlı ve Peru için mücadele etmeye hazır olduğunu vurgulayan Vizcarra, "Peru halkı, şu an bir tarih yazıyoruz ve bu anı gelecek nesiller hatırlayacaktır. Umarım hatırladıkları zaman bu mücadelenin ağırlığını ve bugün birkaç kötünün ülkemize ne kadar zarar verdiğini anlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

SONRA KONGRE DEVLET BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Muhalif parlamenterler ise Vizcarra'nın aldığı ve bugün yayımlanması beklenen dağıtma kararının ardından devam ettirdikleri oturumda Vizcarra'nın geçici azledilmesine karar verdi.

Kararın ardından "Geçici Devlet Başkanı" olarak atanan ve Kongre’de yemin eden Devlet Başkan Yardımcı Mercedes Araoz, "Ben sorumluluk sahibi mücadeleci bir kadınım ve zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadeleden kaçmam." dedi.

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