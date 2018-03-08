Perde aralanıyor... Teşhis: Sinir gazı

RUS istihbaratında görevliyken Britanya için de casusluk yapan ve İngiltere’nin Salisbury kentinde pazar günü bir bankta baygın halde bulunan Sergey Skripal (66) ve kızı Yulya (33) ile ilgili soru işaretleri devam ediyor. Baba-kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Moskova, Skripal’i Rusların zehirlemiş olabileceği iddiasına sert tepki gösterdi. Olayla ilgili öne çıkan gelişmeler şöyle:

Metropolitan Polis Müdürü Mark Rowley, dün akşam saatlerinde basın mensuplarının karşısına geçti. Belirtilerin sinir gazı kullanıldığını ortaya koyduğunu aktaran Rowley, tam olarak hangi maddenin kullanıldığını açıklamadı. Olayın cinayete teşebbüs olarak incelendiğini ifade eden Rowley, Skripal ve kızı Yulya’nın özel olarak hedef alındığının düşünüldüğünü belirtti. Rowley, olay yerine ilk intikal eden bir polis memurunun da hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

ENDER BİR GAZ

İngiliz The Sun gazetesi ise Skripal ve kızının ender bulunan ve sadece birkaç laboratuvarda üretilebilen bir sinir gazıyla zehirlendiğini yazdı.

Medya, bahsi geçen zehirli maddenin ‘zehirleyenlerin zehri’ olarak tanımlanan ‘Talyum’ olabileceğini yazdı. Talyum maddesinin, renksiz, tatsız, kokusuz, uzun vadede etki eden ve acı verici bir zehir olduğu belirtiliyor

Olayla ilgili ilgili iki senaryo öne çıktı. Birinci senaryoya göre, Skripal ve kızı Yulya spreyle zehirlendi. Araştırmacılar, ölümcül kimyasalı soluyan emekli Rus albayın kısa sürede fenalaştığını, kızı Yulya’nın ise babasını kurtarmaya çalıştığı sırada bu maddeye maruz kalarak zehirlendiğini düşünüyor. İkinci senaryoya göre, Skripal ve Yulya’nın yemek yedikleri İtalyan restoranında içeceklerine zehir atıldı.

‘RUSYA KARŞITLIĞI İÇİN KULLANILIYOR’

RUSYA’da İngiltere için casusluk yaptığı ortaya çıkan, 13 yıl hapis cezasına çarptırılan, sonra ABD ile yapılan ajan takası sayesinde kurtulan Sergey Skripal’in esrarengiz durumunun ardından gözler Moskova’ya çevrildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın olayda yer aldığıyla ilgili iddiaların İngiltere’de Rusya karşıtı kampanyaya dahil olduğunu bildirdi. Rusya uzmanları, 18 Mart’taki seçimlere bu kadar az bir zaman kala, Putin’in uluslararası alanda ses getirecek bir suikasta izin vereceğine ihtimal vermiyor. Skripal ve Yulya’nın başına gelenler, eski Rus ajanı Aleksander Litvinenko’nun 2006’da İngiltere’de radyoaktif bir maddeyle öldürülmesini akıllara getiriyor.