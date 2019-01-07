Pentagon’un üç numarası ayrıldı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney’nin görevinden istifa ettiği bildirildi.
Pentagon’un açıklamasında, istifaya ilişkin detay verilmezken, geçen yıl eski Savunma Bakanı James Mattis’in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney’in özel sektöre geçeceği belirtildi. Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon Sözcüsü Dana White’ın görevinden alınmasıyla Mattis’in ardından Pentagon’dan ayrılan üçüncü üst düzey yetkili personel oldu.
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