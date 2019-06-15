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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.06.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama

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Pentagon'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ilişkilerin devam edeceğini duyurdu.

Pentagon Uluslararası Politikalardan Sorumlu Sözcüsü Eric Pahon, ABD merkezli Arapça yayın yapan El-Hurra kanalında yer alan açıklamasında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, Moskova'nın S-400 anlaşması üzerinden yaşanan bölünmeden istifade ederek Washington ile Ankara arasındaki "derin ilişkiyi" bozmaya çalıştığını savundu.

Pahon "Rusya için en büyük hediye NATO ittifakında bölünmeler yaratmak ancak böyle bir şey olmayacak, Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek. Biz Türkiye'yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Washington hattındaki görüşmelerin kesilmediğini söyleyen Pahon "Elbette Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesini ve NATO'da kullanılan Patriot sistemi almasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE KOORDİNASYON F-35 PROGRAMI İLE SINIRLI DEĞİL"

Pentagon NATO ve Avrupa'dan Sorumlu Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de El-Hurra'da yer alan açıklamasında "Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Türkiye ile iş birliğimiz çeşitli hedefler üzerine kurulu. Anadolu Kartalı tatbikatları gibi Türk güçleri ile ortak tatbikatlar yapılıyor. Türkiye ile koordinasyon F-35 programı ile sınırlı değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı kararına karşılık F-35 programına katılımının askıya alınmasıyla alakalı konuşan Andrews, "Türkiye yakın zamanda S-400 anlaşmasını iptal etmeye karar verirse aldığımız tüm kararlar değişebilir. Geri dönülebilir. Böyle bir durumda Washington, tekrar Türkiye'nin programa dahil olmasından memnuniyet duyacaktır." ifadelerine yer verdi.

Andrews, bu konuda Türklerle görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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