Pentagon'dan Türkiye ile diplomatik görüşmeler için yorum yok

Manning, söz konusu görüşmelerle ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi. Manning Afrin’de şiddetin tırmanmaması için Türk tarafı ile diplomatik görüşmelerin devam ettiğini söyledi ancak detaya girmedi.

Manning, ‘Türkiye’nin sınırları içinde aktif bir isyanla karşı karşıya olan tek NATO ülkesi olduğunun farkındayız ve Türkiye’nin kaygılarına saygı duyuyoruz’ diye konuştu.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN DETAYINA GİREMEYİZ

Suriye dosyasına özel olarak bakan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Ankara’nın Menbiç’e Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte konuşlandırılmasıyla ilgili önerisine Pentagon’un nasıl baktığına ilişkin soruyu yanıtlamadı.

Galloway, Amerikalı ve Türk diplomatlar arasında süren diplomatik görüşmelerin detayına giremeyeceğini dile getirdi. Ancak Galloway her zamanki hatırlatmasını yapmayı ihmal etmedi; ‘Afrin’de gerilimin düşürülmesi için görüşmeler devam ediyor ki böylece dikkatimizi yeniden sadece DEAŞ ile mücadeleye verebilelim.’

ATEŞKESİN İZLENMESİNDE PENTAGON’UN ROLÜ YOK

Birleşmiş Milletler’in Suriye için aldığı ateşkes kararı da Pentagon’daki brifingin gündemindeydi. Sözcüler, ABD Savunma Bakanlığı’nın Dışişleri’nin ateşkese ilişkin çabalarını desteklediğini söylediler. Ancak Binbaşı Galloway, Pentagon’un ateşkesin gözlenmesi ya da yürütülmesi gibi bir rolü olmadığını belirtti. Galloway, DEAŞ karşıtı operasyonlar kapsamındaki çatışmasızlık bölgelerinin işletilmesi için ise Pentagon’un çalışmaya devam ettiğini hatırlattı.

KİMYASAL GAZ KULLANIMINI TEYİT EDEMİYORUZ

Brifingin bir diğer önemli konusu da Esad rejiminin Doğu Guta’da klor gazı kullandığına ilişkin iddialardı. Albay Manning, haberleri yakından takip ettiklerini ancak kimyasal gaz kullanımını teyit edemeyeceğini kaydetti. Manning, Esad rejiminin klor gazı kullandığının tespiti durumunda ABD’nin misilleme yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu ise ‘Spekülasyon yapmak istemem’ diye geçiştirdi.