Pentagon'dan ‘Sınır Güvenlik Gücü’ bütçesi için düzeltme üstüne düzeltme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü onay için Kongre'ye gönderdiği 2019 yılı mali bütçesinin bir parçası olan Savunma Bakanlığı bütçesinde Suriye’de sınır güvenliği için öngörülen 250 milyon dolar tartışmalara neden oldu. Bütçede ‘sınır güvenliği düzenlemeleri’ için ifadesi altında öngörülen finansman, Türk basını kadar yabancı basın tarafından da ‘Ankara’nın sert tepki gösterdiği sınır güvenlik gücü için ayrılan para’ olarak yorumlandı. Bunun üzerine Savunma Bakanlığı Pentagon’un Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway bir kez daha ABD’nin Suriye’de bir sınır güvenliği gücü kuracağını yalanladı. Galloway, 250 milyon dolarlık ‘Eğit-Donat’ kalemini DEAŞ’ın Ürdün ve Lübnan’da yayılmasını önlemek için kullanacaklarını savundu.

Pentagon Sözcüsü Galloway’in yaptığı son açıklamanın ayrıntıları şu şekilde:

* ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un 2019 mali yılı bütçe teklifinde Irak ve Suriye’de DEAŞ’la mücadele için öngördüğü ‘eğit donat’ programı sınır güvenliği için finansmanı da kapsıyor. Bu finansmanın amacı Ürdün ve Lübnan gibi çatışma alanlarına komşu ülkelerde DEAŞ’ın yayılmasını önlemek.

* Sınır güvenliği finansmanı Suriye’de güvenlik taramasından geçmiş muhalefeti de kapsayacak bir biçimde iç güvenlik güçlerinin eğitimi ve donatılması için kullanılmayacak.

* ‘Sınır Güvenliği’ finansmanı devam etmekte olan DEAŞ’ı yenme, DEAŞ’lıların güvenli bölgelerini yok etme çabalarını destekler ve Irak ile Suriye’ye komşu ülkelerde yeni güvenli bölgeler oluşmasına yönelik potansiyeli asgariye indirmeye çalışır.

* ABD yıkılmış evlerine dönen yerlerinden edilmiş insanların güvenliğinin güçlendirilmesi için eğitim sağlamayı hedefliyor çünkü DEAŞ’ın temizlendiği ya da şu anda yönetilmeyen bölgelerde yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi de çok hayati.

* Bu finansman yeni bir ordu ya da geleneksel bir sınır güvenliği gücü için değil.

* Koalisyon ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik kaygılarının kuvvetli biçimde farkındayız. Türkiye’nin güvenlik kaygıları meşrudur. DEAŞ’ı Suriye’de yenmeye dönük çabalarımız konusunda Türkiye’ye karşı tamamen şeffaf olmayı ve terörle mücadele çabalarında NATO müttefikimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

* ABD ve küresel koalisyon ortaklarının, DEAŞ’ın yenilmesi ve Suriye’nin istikrarına yönelik ortak hedefe bağlılığı tereddütsüz biçimde sürüyor. Nihayetinde Suriye kendi geleceğine BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 kararında öngörülen siyasi süreçte karar vermelidir.

ANADOLU AJANSI'NIN SORUSUNA Bİ YANIT, İKİ DÜZELTME

Anadolu Ajansı’nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde “DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için 250 milyon dolar fon talep edildiğine ilişkin haberi üzerine Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapmıştı. Galloway, Pentagon’un Suriye’de “sınır güvenliği” için 2019 mali yılı bütçesinde 250 milyon dolar talep ettiklerini kabul etmiş ve bu bağlamda “En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak Suriye sınırındadır” ifadelerine yer vermişti. Haberin bu şekliyle servis edilmesinin ardından Binbaşı Galloway tekrar AA muhabirine ulaştı. Söz konusu açıklamalarında düzeltme yapmak istediğini belirten Galloway, “Cevabım sehven 250 milyon doların Suriye’de ABD destekli ortaklar için talep edilmiş anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon dolar Ürdün ve Lübnan hükümetlerine sınır güvenlik desteği vermek üzere talep ediliyor, Suriye’deki ortak kuvvetler için değil” ifadelerini kullandı. Binbaşı Galloway kısa bir süre sonra bu kez Pentagon’un e-posta listesine kayıtlı tüm medya mensuplarına yönelik daha geniş bir açıklama yaptı. Galloway bu bütçenin, “Lübnan ve Ürdün dahil çatışma alanlarına yakın olan ülkelerin sınırlarının güvenliğine yönelik” harcanacağını bildirdi. (AA)