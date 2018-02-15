Pentagon’dan düzeltme üzerine düzeltme

Pentagon, önceki gün Anadolu Ajansı’nın (AA) bir sorusu üzerine, Suriye’de sınır güvenliği için ayrılan 250 milyon doların ana odağının önce Irak-Suriye sınırı olacağını açıkladı, ancak daha sonra bir düzeltme yaparak bütçenin ana odağının Lübnan ve Ürdün sınırları olacağını bildirdi.

Kısa bir süre sonra Pentagon, bu kez genel bir açıklama yayınlayarak, bu bütçenin “Lübnan ve Ürdün dahil çatışma alanlarına yakın olan ülkelerin sınırlarının güvenliğine yönelik” harcanacağını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, bir kez daha ABD’nin Suriye’de bir sınır güvenlik gücü kuracağı iddialarını yalanladı.

Pentagon’un konuyla ilgili olarak iki düzeltme yapması ise dikkat çekti.