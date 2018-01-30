Pentagon'dan çok konuşulacak YPG açıklaması

Pentagon başta olmak üzere ABD kurumları, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarının ABD öncülüğündeki koalisyon ile ilişkili olmadığını ve ABD'nin Afrin'deki gruplara askeri destek vermediğini ifade ediyor. Ayrıca Pentagon, DEAŞ karşıtı operasyonlardan ayrılıp Afrin'de PYD/PKK saflarında savaşmaya giden gruplara ABD'nin desteğini kaybedecekleri uyarısında bulunuyor.



Böyle bir dönemde, daha önce ABD'nin SDG adı altında eğitim ve destek verdiği bazı "PYD/PKK unsurlarının Afrin'e geçtiği" yönündeki haberler ise tartışmalara neden oldu. Bunun yanı sıra ABD'nin resmi olarak desteklediğini belirttiği SDG, Afrin'de Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen Avesta Habur adlı kadın teröristi öven yazılı bir açıklama yaptı. SDG'nin açıklamalarının altındaki "SDG Afrin Komutanlığı" imzası da dikkatlerden kaçmadı. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



SDG AÇIKLAMASINI GEÇİŞTİRDİ



Türkiye'nin meşru kaygıları ve güvenli bir sınır vurgusuna dikkati çeken Binbaşı Galloway, ABD kuvvetlerinin varlığının bölgeyi istikrarsızlaştıracak durumları engellemeye yardımcı olacağını iddia etti. Ancak, SDG'nin açıklamalarını geçiştirmeyi tercih eden Galloway, "SDG ile ortaklığımız çerçeve itibarıyla DEAŞ'ı yenme operasyonlarıyla sınırlı." değerlendirmesini yapmakla yetindi. Galloway, "Son gerginliklere tepki olarak SDG'nin bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı" dedi. PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin kuvvetlerini nereye kaydırdığı konusunda detay vermeyen Galloway, örgütün açıklamaları ile ilgili olarak ise "SDG adına konuşmuyorum ancak tüm tarafları DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaya, gerginliği azaltmaya, Suriye savaşını çözmeye ve sivilleri korumaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.



Ancak Galloway'in, SDG'nin "SDG Afrin Komutanlığı" şeklinde bir imza kullanması ve bombalı intihar saldırısı düzenleyen bir teröristi övmesi konusunda hiçbir açıklama yapmaması dikkati çekti.



Binbaşı Galloway, Avesta Habur isimli teröristle ilgili, "Afrin'de Kürt bir kadın savaşçının çatışmada öldüğünün farkındayız. Bu kişinin koalisyonun askeri eğitimini alan biri olduğuna dair şu anda yeterli bilgimiz yok. Afrin'deki Kürt gruplar DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları değil." açıklamasını yaptı. İntihar bombacısı olduğu iddia edilen terörist için "çatışmada öldü" ifadesi kullanmasının bir nedeni olup olmadığı şeklindeki soruyu ise Binbaşı Galloway, "Bu kişinin ölüm şekli konusunda önceki cevabımda da atıfta bulunduğum medyada çıkan haberler dışında elimde ek bir bilgi yok." şeklinde geçiştirdi. Buna karşılık, kadın teröristin intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddiası medyanın yanı sıra ABD'nin ortaklık yaptığı SDG'nin basın ofisinden yapılan açıklamada da dille getirilmişti. Sözcünün bu açıklaması, intihar saldırısını bir “terör eylemi” olarak kabul eden ABD hükümetinin zor durumda kalmaması için "çatışmada öldü" ifadesini kullanmayı tercih ettiği değerlendirmesine neden oldu.



'MÜNBİÇ ASKERİ KONSEYİ' VURGUSU



Türkiye'nin Afrin'den sonra ABD'nin söz verip de Münbiç'ten çıkaramadığı PYD/PKK unsurlarına karşı operasyon yapacağı yönündeki açıklamalarını daha yüksek sesle dile getirmeye başlaması ABD'nin de Münbiç için "mazeret" arayışını hızlandırdı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, birkaç gün önceki Ortadoğu seyahati sırasında, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı "askerlerini Münbiç'ten çek" çağrısına karşılık "Şu anda böyle bir değerlendirmemiz yok." açıklamasını yapmıştı.



Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning de günlük basın toplantısında ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile yakın ve devamlı temaslarının olduğunu ve şu aşamada “ABD askerlerine yönelik bir tehlike hissetmediklerini” ifade etti. Ancak bu açıklamaların yanı sıra ABD'nin Münbiç'te yine paravan bir örgüt olan Münbiç Askeri Konseyi'ni öne çıkarması dikkatlerden kaçmadı.



'ANKARA İLE YAKIN TEMASTAYIZ'



Bu konuyla ilgili sorulara da yanıt veren Binbaşı Galloway, Türkiye ile Suriye sınırında tansiyonu düşürmek için Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti. Bununla birlikte ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun resmi ilişkisinin sadece Münbiç Askeri Konseyi ile olduğunu iddia etmesi ise dikkati çekti.



Galloway, şöyle konuştu:



"Koalisyonun Münbiç'teki tek resmi ilişkisi, DEAŞ ile mücadele etmek için kurulan ve SDG ile bağlantılı çoğunluğu Arap kuvvetlerden oluşan Münbiç Askeri Konseyi’dir. SDG ile daha geniş ortaklığımız ise sadece DEAŞ'ı yenmek için yürüttükleri operasyon ve faaliyetlerle sınırlıdır."

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