Pentagon'dan Afrin açıklaması: Türkiye ile seçenekleri görüşüyoruz

Sputnik'te yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı açıklamada, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway bugünkü basın toplantısında, "Afrin'deki gerilimi azaltma yönünde şu anda diplomatik görüşmeler yapılıyor" dedi. Ayrıntılar geliyor... SON 24 SAATTE YAŞANANLAR