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Pentagon'dan Afrin açıklaması: Türkiye ile seçenekleri görüşüyoruz
Hürriyet Haber
26.02.2018 - 20:37 | Son Güncelleme:
Sputnik'te yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı açıklamada, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.
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