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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.03.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Pentagon'dan açıklama: Türkiye F-35 ve Patriot alamaz

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Pentagon'dan açıklama: Türkiye F-35 ve Patriot alamaz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." dedi.

Summers, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Bir NATO müttefikine yönelik 'Ağır sonuçları olur.' ifadesi ile ne demek istiyorusunuz?" sorusuna ise Summers, önceki sözlerini tekrarlayarak, "F-35 ve Patriotları alamayacaklar, bunu kastediyorum." diye yanıt verdi.

Bu sabah Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Burada yaptığımız çalışmanın, diğer taraftan bir ortaklık çerçevesinde tasarlanıp, ortaklık çerçevesinde üretimine başlanılan ve şu anda pilotlarımız eğitim almak için Amerika'da faaliyetlerini sürdürürken bakım personelimiz, teknik personelimiz, astsubaylarımız orada eğitimlerini sürdürürken, 'Biz, size F-35'i vermeyebiliriz.' denilmesi de hiçbir şekilde ne hukuka ne de akla uygun." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Kongre'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermemesi gerektiğini söylemişti.

Orgeneral Scaparrotti'nin açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermişti. Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınında konuyla ilgili "Şimdi biz Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz. Belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz. Bize S-400'de dayatma yapanlar, niçin Yunanistan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Bulgaristan'a yapmıyor S-300 için? Niçin Slovakya'ya yapmıyor S-300 için? Bunlar da aynı zamanda NATO ülkesi, yapın, onlara da niye yapmıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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