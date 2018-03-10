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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerPentagon'dan 7 yıllık senaryo! 'Rusya Avrupa'da güçlenecek'
Dünya Pentagon'dan 7 yıllık senaryo! 'Rusya Avrupa'da güçlenecek'
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10.03.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Pentagon'dan 7 yıllık senaryo! 'Rusya Avrupa'da güçlenecek'

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Pentagon'dan 7 yıllık senaryo! 'Rusya Avrupa'da güçlenecek'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Avrupa'da askeri mevcudiyeti konusunda kendileri açısından endişe verici bir tahmin açıkladı. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ABD’nin Avrupa’daki birliklerinin 2025’e doğru Rusya’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybedebileceğini duyurdu.

ABD merkezli internet dergisi Defense One’ın haberine göre, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Rusya’nın ordusunda devam eden modernizasyonun hızına dikkat çekti.

Scaparrotti, “Rus askerlerin gerçekleştirdikleri modernizasyonun hızına bakılırsa biz, silahlı kuvvetlerimizin yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025’e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar” diye konuştu.

"ABD KUZEY DENİZİ YOLU KONUSUNDA GERİ KALDI"

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Rusya’nın Arktik bölgedeki deniz yollarının üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarına da dikkat çeken Scaparrotti, ‘Moskova’nın eğer isterse 2-3 yıl içerisinde Kuzey Deniz Yolu’nun üzerinde kontrol kurabileceğini, oysa ABD’nin bu yönde geride kaldığını’ vurguladı.

Pentagondan 7 yıllık senaryo Rusya Avrupada güçlenecek

Orgeneral Curtis Scaparrotti

'PENTAGON, 6.5 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ'

Defence One, Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı’nın (EUCOM) Rusya’yı askeri açıdan caydırmaya yönelik ‘Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifini’ finanse etmek için geçen yılın 2 kat fazlası olan 6.5 milyar dolar talep ettiğini, bu paraların ‘hava, kara ve deniz kuvvetlerinin savaşa hazır olma düzeyinin’ yükseltilmesi için harcanmasının planlandığını ifade etti.

RUSYA SON 10 YILDA FARKI KAPATTI

Analiz merkezi Rand Corporation’ın daha önce yayınladığı raporu hatırlatan dergi, söz konusu belgeye göre Rusya’nın son 10 yıl içerisinde NATO’yla arasında olan teknolojik uçurumu azalttığını, Moskova’nın aynı zamanda Avrupa grubunu büyütmeye devam ettiğini ve Suriye’de askeri deneyimlerini arttırdığını kaydetti.

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