Pentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerPentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama
Dünya Pentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Uçakta çirkin olay! Kendini battaniye ile kamufle edip...

Dünya
WASHINGTON (AA)
08.03.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Pentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı, ABD 6. filosunun Kıbrıs açıklarında 10'uncu parselde Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil şirketine koruma sağlayacağı iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johny Michael, Kıbrıs açıklarında Rum yönetiminin tek taraflı sondaj çalışmalarına katılması gündeme gelen Exxon Mobil'in durumuna ilişkin, "ABD’nin 6. filosunun Exxon Mobil’i korumak için Doğu Akdeniz’de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı. 

Michael şöyle devam etti: 

"Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 26’ncı Deniz Sefer Birliği 6’ncı Filo görev bölgesine düzenli bir program görevi üzerine gönderilmiştir. Wasp sınıfı Ambifibi USS Iwo Jima ve Deniz Sefer Birliği dahil beraberindeki Amfibi Filosu 6 Mart’ta Juniper Kobra 2018 tatbikatına katılmak üzere İsrail’e vardı." 

Juniper Cobra 2018 tatbikatının ABD ile İsrail arasında düzenli yapılan bir eğitim tatbikatı olduğunu ifade eden Michael, tatbikatın üç hafta süreceğini ve bilgisayar destekli füze savunma, kriz takviye, dış afet yardımı gibi eğitimler konusunda simülasyonlardan oluştuğunu kaydetti. 

- İDDALARDA ADI GEÇEN OAK HİLL GEMİSİ BÖLGEDEN AYRILDI 

Michael, iddialarda adı geçen diğer gemi Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisinin ise bölgeden ayrılıp Karadeniz'de Romanya’nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası Tatbikatı'na katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı geçtiğini aktardı. 

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan ABD Donanmasından bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, İwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu gemilerinin grup halinde sevk edildiğine dikkati çekti. Yetkili, bu savaş gemisi sevkiyatlarının aylar öncesinden yapıldığını ve genellikle 7 aylık görev süresinden oluştuğunu aktardı. 

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, İwo Jima grubu gemilerinin 6 Şubat’ta ABD’nin doğu yakasından ayrıldığını ve 6. filo görev bölgesine vardığını ifade ederek, şöyle dedi: 

"Gemilerin sevklerinde çok daha büyük bir resim var. Donanma ileri zamanlı programlarla çalışır. Bir Amfibi Hazırlık Grubunun sevki diğer Amfibi Hazırlık Gemi Grubu ile o gemi grubunun özellikle nereye gideceği üzerinden koordine edilerek yapılır." 

Yetkili, İwo Jime gemi grubunun İsrail ile tatbikattan sonra bölgede kalıp kalmayacağının veya burada ne yapacağının bulunduğu bölge komutanlığının kararına bağlı olacağını belirtti. 

- "SIRA DIŞI BİR DURUM DEĞİL" 

Türk güvenlik kaynakları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, söz konusu haberleri yalanlayarak bu yöndeki iddialarla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtmişti. 

Bunun üzerine ABDli petrol devi Exxon Mobil'in Kıbrıs adasının güneyinden yer alan 10. parselde sondaj çalışması yapmayı planladığı ile ilgili haberler üzerine Yunan ve Rum basını Exxon Mobil gemilerinin ABD'nin 6'ncı Filo'nun bölgeye sevk ettiği gemilerce korunacağı iddialarına yer vermişti. 

Rum yönetiminin tek taraflı sondaj yapmayı planladığı düşünülen parseller bakımından İtalyan ENI şirketinin faaliyet göstermeye çalıştığı 3. parselle ABD'li Exxon Mobil şirketinin faaliyet göstermek istediği 10. parsel, konumları itibarıyla farklılık gösteriyor. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunması sebebiyle ENI firmasına ait Saipem 12.000 gemisini engellerken, güvenlik kaynakları, 10. parselin KKTC ve Türkiye münhasır ekonomik bölgesi dışında kaldığına dikkati çekiyor. 

ABD gemilerinin Akdeniz’de önceki yıllarda da NATO ve diğer ülkelerle ortak deniz tatbikatlarına katıldığını belirten yetkililer, bazı haberlere konu olan bu gemilerin bölgede bulunmasının sıra dışı bir duruma işaret etmediğini vurguluyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Pentagon’dan 6. filo iddialarına yalanlama

Uçakta çirkin olay! Kendini battaniye ile kamufle edip...

ABD'den Katar ve BAE'ye 467 milyon dolarlık silah satışı

İran'da 8 Mart'ta kadınlara müdahale