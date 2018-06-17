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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.06.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Pentagon'da Trump memnuniyetsizliği: Dikkat çeken farklılık

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Pentagon'da Trump memnuniyetsizliği: Dikkat çeken farklılık

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore ile birlikte yürütülen askeri tatbikatları durdurma kararının Pentagon'da memnuniyetsizlikle karşılandığı iddia edildi. Trump'ın "Güney Kore ile ABD'nin birlikte yürüttüğü askeri tatbikatları sona erdirme" talimatı orduda bazı rahatsızlıklara sebep oldu.

Amerikan medyasında yer alan ve Pentagon'a yakın savunma uzmanlarına dayandırılan haberlerde Trump ile Pentagon arasındaki Kuzey Kore farklılaşmasına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansının haberine göre Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile vardığı uzlaşma sonrasında "Güney Kore ile ABD'nin birlikte yürüttüğü askeri tatbikatları sona erdirme" talimatı vermesi, Amerikan ordusunda bazı rahatsızlıklara neden oldu.

TALİMAT "SÜRPRİZ" OLDU

Pentagon yetkililerinin, söz konusu askeri tatbikatların bir anda sona erdirilmesi talimatını "sürpriz" olarak gördükleri ve bu kararın çok hızlı alındığını düşündükleri belirtildi.

Uzmanlar, Trump'ın Singapur'daki zirveye sadece bir Pentagon yetkilisini götürdüğüne, bu kişinin de Savunma Bakanlığı Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver olduğuna işaret etti.

Ayrıca Trump ile Kim'in 12 Haziran'da imzaladığı belgede ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatlara herhangi bir referans verilmediği ve Pyongyang yönetiminin Kore Yarımadası'nı nükleerden arındırma konusunda somut adımlarını görmeden askeri tatbikatların durdurulmasının doğru olmadığı savunuldu.

TATBİKATLARI DURDURMA TALİMATI

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili kararı öncesinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştüğünü açıklamıştı. 


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