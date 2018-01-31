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    Pentagon'da 'Strava' teyakkuzu: Yasak hazırlığı!

    WASHINGTON(AA)
    31.01.2018 - 22:08 | Son Güncelleme:

    GPS izli spor uygulaması Strava'nın dünya ısı haritasında ABD'nin gizli askeri üslerini gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Savunma Bakanlığı binası Pentagon'a da cep telefonu ve fiziksel alıştırma takip uygulamalarını içeren cihazların alınmasına yasak getirmeyi düşündüğü bildirildi.

    Strava'nın askeri üsleri gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla, Amerikan medyasına isim vermeden konuşan bazı savunma yetkilileri, Bakan Mattis'in, İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kari Bingen'e, cep telefonları, akıllı saatler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen elektronik cihazların Pentagon'a alınmaması konusunda bir çalışma yapması talimatı verdiğini aktardı.

    22 BİN SİVİL VE ASKER

    Yetkililer, Mattis'in 22 bin sivil ve askerin çalıştığı Pentagon binasına bu cihazların alınmamasının değerlendirdiğini belirtirken Strava'ya ilişkin hafta sonu çıkan haberlerin bu süreci hızlandırdığı bilgisini paylaştı.

    Pentagon'dan konuya ilişkin yazılı açıklamada ise "Güvenlik tehditlerini ciddiye alıyoruz ve Savunma Bakanlığı personelimizin güvenliğini artırmak için her zaman ek önlemlere bakıyoruz." ifadeleri yer aldı.

    İNCELEME YAPILIYOR

    Strava uygulamasının ABD'nin dünya üzerindeki üslerini gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla Pentagon, üslerde dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda inceleme yaptığını açıklamıştı. 

    Spor uygulaması Stravanın ısı haritası, Suriye ve Afganistanda ABDli askeri personelin faaliyetlerini ortaya çıkardıSpor uygulaması Strava'nın ısı haritası, Suriye ve Afganistan'da ABD'li askeri personelin faaliyetlerini ortaya çıkardı

    Etiketler: pentagon , abd , yasak , strava
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