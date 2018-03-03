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    Pentagon terör örgütü YPG'ye yine 'ortağımız' dedi

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Adrian Galloway, YPG'nin yeni ismini kullanarak, Suriye Demokratik Güçleri için 'ortağımız' dedi

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, El Hurra televizyonunun sorularını cevapladı.

    Galloway, bu operasyonlara ABD’nin dahil olmadığını bunun için sahadaki güçlerin statüsü hakkında bilgi vermeyeceğini söyledi ve “Şu anda bu güçlerin DEAŞ'a karşı savaştan çekilme olasılığının bulunduğu bir durumla karşı karşıyayız ve bu hoşgörü gösteremeyeceğimiz bir durum. Suriye’deki DEAŞ tehdidinin ortadan kalkmasını sağlamalıyız ve bu güçlerin esas amacının DEAŞ ile savaşmaya odaklanmalarını sağlamalıyıız” diye konuştu.

    Türkiye’de devam eden bir terörist isyan olduğunu ve bu operasyonların neden yapıldığını anlıyoruz diyen Galloway, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesinde var olan sorunların çözümü için anlaşmaya varıldığını ve bu görüşmede Afrin’de olup bitenlerin, ana gündem maddesini oluşturduğunun kesin olduğunu söyledi. Sözcü aynı zamanda “Afrin’deki şiddetten elbette endişeliyiz. Bölgedeki daha acil güvenlik tehdidi olan DEAŞ'tan dikkatleri dağıttığını düşünüyoruz. İhtilafın sadece Afrin’de değil Suriye genelinde sivillere yönelik etkilerinden de çok kaygılıyız” diye konuştu.

    TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE SAHİP ÇIKTI

    "Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan güçlerin ve orada yaşayanların DEAŞ sonrasında kentlerini istikrara kavuşturmakta, kendi güvenliklerini sağlamakta ve yeniden toparlanmakta olduğunu görüyorsunuz." diyen Galloway, Suriye Demokratik Güçleri’nden ortağımız olarak da bahsetti.

    ABD’nin bu güçlere eğitim, rehberlik ve yardım noktasında destek sağladığını ve böylece hayatın normale dönmeye başladığını belirten Galloway “Fırat Nehri’nin batı yakasındaysa çok farklı bir hikaye var. Sivillerin öldüren ve şiddetin yatıştırılmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Suriye rejimince işlenmeye devam eden katliamları görüyorsunuz. Güçlerimizi savunacağımız net ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ama burada gerçek anlamda önemli olan nokta şu; Suriye’deki tüm taraflar şiddeti yatıştırmalı ve ihtilafı Cenevre süreci üzerinden çözmek için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamalı” diye konuştu.

    Etiketler: YPG , ABD , SDG
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