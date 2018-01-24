‘Afrin’e giderlerse desteğimizi kaybederler’

Türkiye’nin PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik düzenlediği Afrin harekâtının dördüncü gününde ABD’den kritik bir açıklama geldi. Kamışlı bölgesindeki PKK/YPG konvoylarının Afrin’deki örgüt üyelerine destek vermek üzere harekete geçtiği yönündeki haberleri değerlendiren Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin, ana omurgasını YPG’li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile komuta-kontrol ilişkilerinin olmadığını belirterek, Kamışlı’dan Afrin’e yönelik hareketlilik konusunda yorum yapamayacağını söyledi.

ABD EMİR VERMİYOR

Galloway’in Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte dikkat çeken nokta ise SDG’ye ABD’nin verdiği desteği açıklarken kullandığı ifadede yatıyor. Washington’ın DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağladığını söyleyen Pentagon sözcüsü, “Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. İlişkimiz bu şekilde değil. Eğer özellikle DEAŞ odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa, Koalisyon’un desteğini kaybederler” ifadelerini kullandı.

Galloway, Suriye haritasında kuzeydoğuyu göstererek sözlerine şöyle devam etti: “Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, ‘artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz, Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz’ derse, artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar.”

SİLAHLAR DEAŞ’E KARŞI KULLANILMALI

Binbaşı Galloway, bu durumun sadece YPG için geçerli olmadığını, aynı şekilde Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizdi. Amerikalı sözcü, Suriye’de ortaklarına verdikleri silahların sadece DEAŞ ile mücadele için olduğunu başka amaçlarla kullanılması durumunda ABD’nin adım atacağını ifade etti. Galloway, “Ekipmanların DEAŞ dışında bir amaçla kullanıldığını tespit ettiğimiz takdirde yardımları kesmek dahil uygun adımları atarız” şeklinde konuştu.

ABD SAVUNMA BAKANI ‘İTİDAL’ ÇAĞRISI YAPTI

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye’nin yürüttüğü askeri harekâtta itidalli olması çağrısında bulundu. Endonezya yolunda basına konuşan Mattis, “Bu durumdan, bizim dikkatimizin artık onlar üzerinde olmadığını (düşünen) DEAŞ ve El Kaide elbette faydalanmaya çalışabilir. Ayrıca (bu durum) Suriye’nin büyük bölümünün içinde bulunduğu insani krizi kötüleştirme ihtimalini de taşıyor” diye konuştu. Mattis, “Afrin bölgesinde insani yardımın aktığı bir noktaya gelmiştik, mülteciler geri dönüyordu... Türkiye’nin harekâtı bu çabaları aksatıyor” ifadesini kullandı.