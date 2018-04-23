Pentagon: SDG’nin DEAŞ operasyonları tamamen durdu’
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un sözcülerinden Eric Pahon, Türkiye’nin Afrin’de Zeytindalı Operasyonu’na başladığından beri Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) DEAŞ’a yönelik kara operasyonlarının Türkiye’nin Afrin operasyonu başladığından beri tamamen durduğunu söyledi.
Pahon, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin hala sadece savunma pozisyonu oluşturmanın ötesinde bir şey yapmadığına işaret etti.
Hürriyet’e konuşan Pahon, ‘Kendilerini korumak için çaba ve zaman harcamaları gereken bir süreç’ dedi. Pentagon sözcüsü DEAŞ’a karşı aktif mücadelenin sadece ABD öncülüğündeki hava saldırılarıyla devam ettiğini belirtti.
MANNİNG: AFRİN DİKKAT DAĞITTI
Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning’in pazartesi günkü basın brifinginde ‘SDG savunma hatlarını yeniden oluşturuyor’ şeklindeki sözleri kafa karıştırdı.
SDG’nin neden savunma pozisyonlarını yeniden oluşturmak durumunda kaldığına ilişkin sorulara net yanıt veremeyen Manning, ‘Afrin’deki durum dikkatleri dağıtmıştı. Bu nedenle DEAŞ ile mücadelenin hızı istediğimiz seviyede olmadı. Şimdi DEAŞ hedefine yeniden odaklanma gündemine dönmeye başladık’ dedi. Ancak Manning SDG’nin aktif olarak savaşa dönmeye başlayıp başlamadığını muğlak bırakınca Suriye dosyasına bakan sözcülerden Eric Pahon bu noktaya açıklık getirdi.
SDG İÇİNDE YENİDEN GRUPLAŞMA BAŞLIYOR AMA ŞU AN İÇİN YENİ İLERLEME YOK
Brifingin ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Eric Pahon şunları Suriye dosyasına bakan sözcülerden Eric Pahon şunları söyledi.
-Şu anda SDG savunma pozisyonlarını oluşturuyor. Bunun anlamı şu; halihazırda kontrol altında tuttukları alanları daha iyi koruyabilsinler ki DEAŞ buralara geri dönemesin. DEAŞ’a karşı elde ettiğimiz ilerlemeyi kaybetmemek için SDG içindeki bazı güçlerin yeniden gruplaşmaya başlıyor.
-Ancak SDG’nin kara operasyonları Suriye içindeki başka gelişmeler nedeniyle durdu. Öte yandan bizim DEAŞ’ı hedef alan hava saldırılarımız devam ediyor. En son 3 gün önce Ebu Kemal bölgesinde iki hava saldırısı düzenlendi. Hala hedefleri belirleyip havadan müdahale edebiliyoruz. Dediğim gibi SDG de yavaş yavaş yeniden gruplaşmaya başladı. Umuyoruz ki bu güçleri yeniden güçlendirebiliriz ve böylece DEAŞ’ın son kalan unsurlarından kurtulmamız için ilerlemeye devam ederler.
AKTİF SAVAŞ İÇİN GEREKEN SAYIDA GÜÇ HENÜZ GERİ DÖNMEDİ
-SDG şu anda savunma pozisyonunda. Aktif savaşı dondurmuş durumda. Bu ilerlemeyi durdukları anlamına geliyor. Kendilerini ve kontrol altında tuttukkları bölgeyi savunma sürecindeler. Şu an için DEAŞ’ın hala bulunduğu alanlarda peşlerinden gitmek yerine SDG tuttukları alanlara DEAŞ’lılar dönmesin diye pozisyon alıyorlar. Kendilerini korumak için çaba ve zaman harcamaları gereken bir süreç.
*SDG’nin DEAŞ’a karşı yeniden ilerlemeye geçmesi için gereken sayıda gücün geri döndüğünü görmüyoruz.
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